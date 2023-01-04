الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة.

كشفت قوات الأمن قيام المتهم بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون حيث تم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (تأسيس الشركات وشراء السيارات والمعاملات المالية) وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك "بقصد إخفاء مصدرها"، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ ( 25 مليون جنيه تقريبًا )، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.