اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 يناير 2023 06:10 م
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حصاد الوزارات.. الصحة: متحور كورونا الجديد ينمو وينتقل بشكل أسرع من باقى السلالات

الثلاثاء، 31 يناير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة: متحور كورونا الجديد ينمو وينتقل بشكل أسرع من باقى السلالات وزارة الصحة والسكان -أرشيفية
كتب محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
الصحة: تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ12 مليون مواطن بالمستشفيات التعليمية
التعليم: إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية إلكترونيا و140 درجة للترم الأول
الصحة: 10 آلاف منشور توعوى على منصات الوزارة خلال العام الماضى
رئيس الوزراء يتابع مع وزير التعليم العالى عددًا من ملفات عمل الوزارة
الصحة: متحور كورونا الجديد ينمو وينتقل بشكل أسرع من باقى السلالات
"التموين" تعلن مناقصة جديدة لشراء القمح لتأمين المخزون الاستراتيجى
الصحة: مريض السكر والضغط بحاجة لفحص دم وبول للاطمئنان على الكلى كل 3 أشهر
وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الطوارئ بالمحافظات تحسبا للطقس السيئ
المدارس توجه طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات

 


التعليم العالى

الصحة

التموين

التضامن

الحكومة

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