حصاد الوزارات.. الصحة: متحور كورونا الجديد ينمو وينتقل بشكل أسرع من باقى السلالات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ12 مليون مواطن بالمستشفيات التعليمية
التعليم: إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية إلكترونيا و140 درجة للترم الأول
الصحة: 10 آلاف منشور توعوى على منصات الوزارة خلال العام الماضى
رئيس الوزراء يتابع مع وزير التعليم العالى عددًا من ملفات عمل الوزارة
الصحة: متحور كورونا الجديد ينمو وينتقل بشكل أسرع من باقى السلالات
"التموين" تعلن مناقصة جديدة لشراء القمح لتأمين المخزون الاستراتيجى
الصحة: مريض السكر والضغط بحاجة لفحص دم وبول للاطمئنان على الكلى كل 3 أشهر
وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الطوارئ بالمحافظات تحسبا للطقس السيئ
المدارس توجه طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات
تعرف على موعد إعلان نتيجة أولى وتانية ثانوى 2023 فى محافظة الجيزة
وزير التعليم يستقبل وفد المجلس العربى للطفولة والتنمية لبحث تعزيز التعاون
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