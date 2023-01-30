8 أطعمة يجب إضافتها لنظامك الغذائى للحفاظ على صحة العين أبرزها البيض

كتبت ميرفت رشاد

تعتبر الأطعمة الصحية مصدر قوة للعناصر الغذائية الأساسية التي تساعد الجسم على أن يكون في أفضل حالاته الصحية ، تعتبر أعيننا جزءًا لا يتجزأ من أجسامنا وتتطلب رعاية وتغذية إضافية أيضًا، نحن دائمًا نجهد أعيننا من خلال العمل المستمر أمام شاشة الكمبيوتر المحمول أو استهلاك أنواع مختلفة من الوسائط على هواتفنا دون تفكير، هذا يضعف بصرنا ويضر بالعيون على المدى الطويل، إليك أفضل الأطعمة الرائعة المفيدة للغاية للعيون، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".