تلوث الهواء الداخلي.. أسبابه وطرق تقليله

كتبت إيناس البنا

ارتفعت مستويات التلوث في البلاد بشكل كبير، ما أدى إلى زيادة العديد من الحالات الصحية مثل الربو والالتهاب الرئوي وأمراض العيون وأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان الرئة وما إلى ذلك.

تتضاعف المضاعفات الصحية عندما يلبي التلوث داخل منازلنا هذا في النهاية زيادة معدل الوفيات والمرض، يمكن أن يحدث هذا بسبب الأعمال المنزلية العادية مثل حرق الحطب أو الفحم أو أنواع الوقود الأخرى للطهي أو التدفئة، ما يؤدي إلى إطلاق ملوثات ضارة في الهواء.

تسرد هذه المقالة أسباب وطرق الحد من تلوث الهواء في المنزل وفقا لموقع " . OnlyMyHealth"

ما هو تلوث الهواء الداخلي؟

يشير التلوث الداخلي إلى انبعاث الملوثات الضارة داخل منزلك، يصبح الهواء داخل منزلك ملوثًا حيث يمكن أن يصبح راكدًا بسرعة، يمكن أن يؤثر على صحتك بشدة حيث أن مقدار الوقت الذي تقضيه في المنزل أعلى نسبيًا.

أسباب تلوث الهواء الداخلي

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تزيد من تلوث الهواء في منزلك. بعض منها على النحو التالي:

دخان التبغ

يعد الدخان المنبعث من السجائر والأبخرة والأنابيب والسيجار وما إلى ذلك أحد أهم أسباب تلوث الهواء المنزلي، يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

المنتجات المنزلية

يمكن أن تزيد المنتجات المنزلية مثل الدهانات وعوامل التنظيف والمطهرات ومعطرات الجو والشموع والمواد اللاصقة والمذيبات من التلوث داخل منزلك، يمكن أن يسبب أمراضًا صحية مختلفة مثل الربو والتهابات الجهاز التنفسي، هذا بسبب وجود مركبات عضوية متطايرة في هذه المنتجات المنزلية.

العفن

العفن هو فطر أو ملوث للهواء الداخلي يمكن أن يؤدي إلى تطور حالات صحية مثل الربو والحساسية والتهابات الجهاز التنفسي. تنمو في بيئات رطبة ورطبة ويمكن العثور عليها على الجدران والأسقف والأقبية في منزلك.

طرق لتحسين جودة الهواء من حولك

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تساعد في الحد من التلوث الداخلي:

مرشحات الهواء

يمكنك تركيب مرشحات هواء جسيمات عالية الكفاءة (HEPA) لتقليل تلوث الهواء داخل منزلك، يمكن استخدامه في المكانس الكهربائية والتدفئة وتكييف الهواء وأجهزة تنقية الهواء وما إلى ذلك، بالإضافة إلى ذلك ، يجب أيضًا تقليل استخدام معطرات الهواء داخل منزلك.

التهوية المناسبة

يجب التأكد من تهوية منزلك بشكل صحيح لإزالة الهواء الملوث واستبداله بهواء نقي، يمكن أن تؤدي التهوية غير الكافية إلى حالات صحية مثل الصداع ، والتعب ، والدوخة ، وما إلى ذلك.

تجنب التدخين



يجب تجنب التدخين وخاصة داخل منزلك لأنه يزيد من فرص الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وسرطان الرئة.

إزالة السجاد

يجب عليك إزالة السجاد أو محاولة تقليله لأنه يمكن أن يخزن الملوثات مثل جراثيم العفن وعث الغبار وما إلى ذلك ويزيد من فرص الإصابة بحالات صحية مثل الربو والسعال.

حافظ على نفاياتك مغطاة

يجب أن تبقي القمامة في منزلك مغطاة للحفاظ على منزلك خاليًا من الحشرات والآفات.

منع الروائح الكريهة وتجنب الرائحة في المنازل

يجب تجنب استخدام شموع الهواء المعطرة في المنزل لأنها تسبب تلوث الهواء بسبب وجود مواد مسرطنة فيها، يجب عليك اختيار شمع العسل الطبيعي بدلاً من ذلك.