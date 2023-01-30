هل المشى على أصابع القدم علامة على التوحد عند الأطفال الصغار؟

كتبت ميرفت رشاد

يعد المشي على أصابع القدم أحد الاختلافات التنموية الشائعة لدى الأطفال الصغار والتي عادةً ما يتم حلها بمرور الوقت ومع ذلك، يمكن أن يكون أيضًا علامة على وجود حالة أساسية، وإليك أسباب المشي على أصابع القدم، وما إذا كان علامة على التوحد أم لا، وخيارات العلاج الممكنة، وفقًا لما نشره موقع "healthnews".

ما هو المشي على أصابع القدم؟

يشير مشي إصبع القدم، المعروف أيضًا باسم المشي على أطراف الأصابع، إلى نوع من المشي لا يلمس فيه كعب القدم الأرض قبل سن الثالثة، يعد المشي على أصابع القدم تباينًا تطوريًا طبيعيًا عندما يتعلم الأطفال كيفية المشي وعادة لا يكون مدعاة للقلق ومع ذلك، إذا استمر المشي على أصابع القدم بعد سن الثالثة ، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة أساسية في النمو.

هل المشى على أصابع القدم علامة على التوحد؟

المشي على أصابع القدم بشكل عام هو حالة شائعة إلى حد ما بين الأطفال دون سن الثانية، فقد أشارت الدراسات إلى أنه بحلول سن 5، لا يزال 2% فقط من الأطفال الذين ينمون عادة يمشون على أصابعهم، يقفز هذا الرقم بنسبة تصل إلى 41% للأطفال الذين يعانون من اضطرابات أو تأخيرات في النمو.

فيما يتعلق بالتوحد على وجه التحديد، لا يزال سبب انتشار المشي على أصابع القدم أعلى بكثير لدى الأطفال المصابين بالتوحد غير واضح، ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن اضطراب طيف التوحد (ASD) هو حالة معقدة تظهر بشكل مختلف في كل طفل وبالتالي، فإن المشي على أصابع القدم وحده ليس مؤشراً مضموناً للتوحد.

يمكن أن يكون المشي على أصابع القدم أيضًا علامة على اضطرابات النمو الأخرى ، مثل الشلل الدماغي أو الحثل العضلي أو أوتار العرقوب القصيرة بدلاً من ذلك ، بناءً على عمر طفلك ، يمكن أن يكون ببساطة جزءًا طبيعيًا من نموه الذي سينمو منه في النهاية.

خيارات علاج المشي على أصابع القدم

سواء كان المشي على إصبع القدم ناتجًا عن التوحد أم لا، فهناك خيارات علاجية متاحة، أكثر طرق العلاج شيوعًا هي العلاج الطبيعي، يمكن أن يساعد اختصاصي العلاج الطبيعي طفلك على شد عضلات الساق والقدم، والتخلص من التوتر وزيادة نطاق حركته بمرور الوقت.

إذا لم ينجح العلاج الطبيعي، فقد يوصي بدعامات أو جبائر للساق لتعزيز الاتصال بين كعب الطفل والأرض، أخيرًا ، قد يوصى بإجراء جراحة لإطالة العضلات أو الأوتار في الجزء الخلفي من أسفل الساق ، ولكنها تعتبر عمومًا الملاذ الأخير عندما تفشل جميع الطرق التصحيحية الأخرى.