طرق صحية لتغذية عادات النوم الجيدة لطفلك

كتبت إيناس البنا

يلعب النوم دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة العامة لجسمك، خاصة عند حديثي الولادة، من الضروري أن تكتسب عادات نوم جيدة لدى طفلك لمساعدته في سنوات نموه، علاوة على ذلك ، إذا لم يستطع طفلك النوم جيدًا، فقد يؤثر ذلك أيضًا على دورة نومك. إذا اتبعت بعض النصائح ، يمكنك التأكد من أن طفلك ينام جيدًا. هنا بعض منهم النقاط الهامة لطفلك للحصول على نوم جيد وفقًا موقع "onlymyhealth"



7 عادات نوم صحية لطفلك يجب عليك اتباعها خطة طعام جيدة يجب أن تخطط لوجبات طفلك لضمان نوم عميق له، يجب عليك إطعامهم قبل النوم، حتى لا يستيقظوا بشكل متقطع بسبب الجوع.

جدولة مواعيد نومهم يجب أن يكون لديك جدول نوم ثابت لطفلك لتعزيز جودة النوم، خصص لهم ساعات نوم واستيقاظ ثابتة لهم وابني بعض الروتين الليلي مثل الاستحمام أو التغذية أو الاستماع إلى الموسيقى. يجب أن تجعلي طفلك يستلقي على السرير ولا تنتظري حتى ينام.

استخدم لهاية يمكنك إعطاء طفلك اللهاية إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في النوم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ غير المبرر.

ضمان بيئة نوم جيدة يجب عليك التأكد من تهيئة بيئة نوم جيدة لطفلك لتعزيز النوم. يجد بعض الأطفال أن التقميط أكثر راحة ، بينما قد يجد البعض الآخر أن الضوضاء البيضاء كذلك.

النظافة الآمنة للنوم من المهم جدًا اتباع عادات النظافة الآمنة للنوم لتحسين نوعية نوم طفلك. يجب أن تضع الأطفال على ظهورهم حتى يبلغوا عامًا واحدًا أو يمكنهم التدحرج بمفردهم. يجب أيضًا ألا تدعي طفلك ينام مع زجاجة ماء بالقرب منه لتحسين صحة فمه.

تجنب قيلولة طويلة اليوم في حين أن القيلولة يمكن أن تكون مفيدة لصحة طفلك ، تجنب القيلولة الطويلة قبل النوم لأنها قد تزعج جدول نومه.