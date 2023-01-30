محافظ قنا يكرم عددا من التلاميذ بمدرسة المعنى الابتدائية لتميزهم فى إلقاء الشعر

قنا صابر سعيد

كرم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عدد من التلاميذ الموهوبين بمدرسة المعنى الابتدائية المشتركة، وذلك لتميزهم فى أداء عدد من الأغانى الوطنية وإلقاء قصائد شعرية، خلال تفقده للمحاكاة العملية للسيطرة على حريق وهمى بمركز الإغاثة بمنطقة المعنا، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وتبادل محافظ قنا، الحديث مع تلاميذ مدرسة المعنا الابتدائية بمكتبه، ايمانا منه بأهمية دعم وتحفيز التلاميذ المتفوقين لحثهم على مواصلة مسيرتهم العلمية، مؤكدا على أهمية رفع الوعى الثقافى للطلاب وتوسيع أفاقهم وترغيبهم فى ممارسة الأنشطة والقراءة، داعيا أولياء أمور الطلاب إلى ضرورة تشجع أبنائهم على حب المعرفة والاستمتاع بالتعلم، واستغلال أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة.

وكرم محافظ قنا، عبد الراضى أحمد الرفاعى ومحمد هاشم على وسماح السيد فارس، المعلمين بمدرسة المعنا الابتدائية لمشاركتهم الفعالة والمتميزة فى خطة مركز الإغاثة وجهودهم المتميزة فى دعم مواهب طلاب المدرسة، كما كرم محافظ قنا، صفاء محمد رشاد مديرة مدرسة نجع حمادى الابتدائية المشتركة، ومحمد ثروت حسين معلم التربية الرياضية بنفس المدرسة وذلك لتميزهم وتفانيهم فى العمل وحسن تعاملهم مع ابنائنا الطلاب.