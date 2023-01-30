افتتاح مكتبة قنا العامة تجريبيا خلال الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنه سيتم الانتهاء من تأسيس وفرش مكتبة مصر العامة بمحافظة قنا في غضون شهر فبراير المقبل، تمهيدا لافتتاحها تجريبيا خلال الاحتفال بعيد قنا القومي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بالمكتبة، بحضور رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، محمد عبد الحفيظ، مدير عام مديرية الاسكان بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشدد محافظ قنا، خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بالمبني الرئيسي في المواعيد المحددة تمهيدا للبدء فى أعمال التأثيث وفرش المكتبة، موضحا أن المكتبة تتكون من بدروم و دور أرضي و 4 طوابق علوي، وتضم " مكتبة طفل - مكتبة للكبار - قاعة اجتماعات - كافتيريا - قاعة سينما - قاعة تدريب للغات - قاعة حاسب آلي - جراج انتظار السيارات بالبدروم والفناء الخارجي - منطقة معرض للكتاب - منطقة أنشطة خارجية للأطفال - منطقة للقراءة المفتوحة - منطقة مظللة للقراءة".

وأضاف الداودي، أن المكتبة سوف تضم كتب في مختلف العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية، وستكون مزودة بقاعات الاطلاع البحثي للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكتروني، مما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب، لافتا إلى أن المكتبة سوف تكون منظومة ثقافية متكاملة يجد فيها جميع القراء والمثقفين والباحثين وطلاب الجامعات ضالتهم.

يذكر أن مكتبة مصر العامة بقنا مقامة على مساحة 4400 م2 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 60 مليون جنيه، ويقع المبنى الرئيسي للمكتبة على مساحة 800 متر مربع من إجمالى المساحة المخصصة لإنشاء المكتبة.