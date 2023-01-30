اليوم السابع
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رغم رفض الأمير وليام.. ملك بريطانيا يطالب "هاري" بحضور تتويجه

الإثنين، 30 يناير 2023 01:00 ص
رغم رفض الأمير وليام.. ملك بريطانيا يطالب "هاري" بحضور تتويجه الأمير هاري وزوجته ميجان
أ ش أ

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كشفت صحيفة بريطانية أن الملك تشارلز طلب من رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي التوسط للسماح للأمير هاري بحضور تتويجه، على الرغم من اعتراض ولي العهد والابن الأكبر الأمير ويليام.


وقالت مصادر قريبة من قصر "لامبيث" إن الملك يريد من كبير الأساقفة أن يبرم اتفاقًا مع الأخوين من شأنه أن يسمح لدوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته بحضور حفل التتويج في مايو القادم، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد".


وسيقام حفل التتويج في 6 مايو وسيكون جزءًا من عطلة نهاية الأسبوع المليئة بالاحتفالات بما في ذلك موكب من قصر باكينجهام وحفلة موسيقية في قلعة وندسور.


انتشرت التكهنات حول ما إذا كانت أسرة هاري سيحضرون الحدث بعد أن انتقد هاري كبار أفراد العائلة الملكية في مذكراته التي نشرت في وقت سابق من هذا الشهر.


في الكتاب، اتهم هاري ويليام بمهاجمته جسديًا وادعى أن القصر زرع قصصًا سلبية عن زوجته ميجان ماركل في وسائل الإعلام.


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