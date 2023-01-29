الأميرة آن تنضم إلى الملك تشارلز لحضور قداس الكنيسة فى ساندرينجهام.. صور

كتب إيهاب محمد

ظهر الملك تشارلز في حالة معنوية مرتفعة أثناء حضوره قداسًا فى الكنيسة، فى نورفولك، اليوم - بعد أن تم الكشف عن طلبه من رئيس أساقفة كانتربرى التوسط في صفقة للسماح للأمير هارى بحضور حفل تتويجه، ورافقت جلالة الملك شقيقته الأميرة الملكية آن، حيث شق الاثنان طريقهما نحو كنيسة القديسة مريم المجدلية في ساندرينجهام، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

وارتدى الملك تشارلز، معطفا بني اللون، وقد التقط صور للمك وهو يحمل مظلة وهو يسير في طريقه، في هذه الأثناء كانت أخته الأميرة آن، ترتدى زيًا متناسقًا، وارتدت أيضًا معطفًا بنيًا، كانت ترتديه مع بنطلون بني وحذاء.



الملك تشارلز والأميرة آن

تشارلز يرغب فى اتفاق مع هارى ليحضر حفل التتويج

وتأتي هذه النزهة في أعقاب التقرير الذى نشرته صحيفة "ديلى ميل"، عن رغبة تشارلز في إبرام اتفاق مع أبنائه المتحاربين يسمح لهاري وزوجته ميغان ماركل، بحضور حفل وستمنستر آبي، مايو المقبل، وفقًا لمصادر رفيعة مقرّبة من قصر لامبيث.



الملك تشارلز

الملك تشارلز يتخوف من تأثير غياب هارى وزوجته على الحفل

كانت التكهنات منتشرة حول ما إذا كانت عائلة ساسكس ستحضر الحدث البارز منذ أن ابتعدوا عن واجباتهم الملكية - وخاصة منذ نشر مذكرات هاري، سبير، في وقت سابق من هذا الشهر، والتي احتوت على سلسلة من الهجمات على أفراد العائلة الملكية.

يقال إن الملك يعتقد أن غياب هاري وميغان عن التتويج سيكون مصدر إلهاء أكبر من وجودهما، لذا فهو مستعد لتقديم تنازلات لإقناعهما بالحضور، لكن يُفهم أن ويليام قلق من أن يستغل شقيقه الحدث لتنظيم "حيلة" من شأنها أن تلقي بظلالها على الحدث.

وتقول المصادر إن هاري يمكن أن يُكفل له مكانًا جلوسًا رفيع المستوى في الدير أو ضمانًا غير رسمي بأنه سيكون قادرًا على الاحتفاظ بألقابه كحافز للحضور.



الملك تشارلز يتجول مع شقيقته الأميرة آن

منجمة بريطانية تتنبأ بعد اكتمال حفل تتويج الملك تشارلز

ويشار إلى أنه بينما ينتظر البريطانيين تتويج الملك تشارلز، يوم السبت، 6 مايو القادم، زعمت أحد المنجمين البارزين أنه قد لا يجرى المضى قدمًا أو إذا حدث ذلك فسيتم تغييره بشكل كبير، وذلك وفقا لموقع "ديلى إكسبريس".

قالت جيسيكا آدامز، مؤلفة كتاب علم التنجيم الحديث لصحيفة "إكسبريس": "من المقرر أن يتم التتويج في مايو 2023، لكنه لن يتم كما هو مخطط له، وهو ما أشار إليه هارى فى مقدمة سبير".

وتابعت: "لم تتوج الكنيسة الأنجليكانية رجلاً كان ملكًا فى أى وقت مضى"، ومع ذلك، لم توضح أي تفاصيل حول سبب إلغاء التتويج أو تأجيله أو تعديله بأي شكل من الأشكال.