فوائد صحية لفطائر البيتزا بأنواعها المختلفة

كتبت رانيا عامر

رغم ان فطائر البيتزا ليست من أكثر الأطعمة الصحية في العالم، إلا أنها تحتوي على بعض الفوائد الصحية، لذا يتناولها الكثير من الأشخاص على مستوى العالم .وفقا لما نشره موقع denicolasitaliandining.

الفوائد الصحية للبيتزا

1.البيتزا هي مصدر قوة للبروتين

لا يهم نوع البيتزا التي تحصل عليها ، ستحصل على كمية بروتين . يشكل البروتين محتوى أظافرك ،وشعرك ،وعضلاتك ،وعظامك. إنه يبقيك متحركًا ونشطًا وقويًا. نحتاج جميعًا إلى البروتين الكافي لنصبح أقوياء ونبقى بصحة جيدة .

إذا اخترت الحصول على اللحوم على البيتزا الخاصة بك ، فأنت تعلم أنه سيكون لديك بروتين قليل الدهن في فطيرتك. حتى لو كنت لا تحب اللحوم ، فإن الجبن وحده مصدر كبير للبروتين.

2. الصلصة الحمراء مفيدة لك

عادة ما تكون قاعدة البيتزا الخاصة بك عبارة عن صلصة حمراء سميكة ، هذه الصلصة مصنوعة من الطماطم ،وأحيانًا إضافات أخرى مثل البصل والفلفل الأحمر.الطماطم مفيدة لجسمك. إنها مليئة بمضادات الأكسدة . أحد مضادات الأكسدة هذه هو الليكوبين ، والذي يُعتقد أنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

3. الترابط الاجتماعي

التنشئة الاجتماعية جزء مهم من صحتك الجسدية والعقلية. في حين أن البعض منا قد يكون لديه بيتزا من حين لآخر ، فإن معظم الناس يشاركون البيتزا مع الأصدقاء . وتعزز البيتزا السلوكيات الاجتماعية الصحية والترابط .

4. هل تحصل علي الكمية المناسبة من الخضار ؟

هل تأكل ما يكفي من الخضار؟ إذا كنت مثل معظم الأشخاص الذين يتبعون النظام الغذائي ، فربما تكون الإجابة "لا".في حين أن البيتزا الخاصة بك لا يمكن أن تحل محل الفواكه والخضروات الطازجة ، إلا أنها لا تزال توفر لك بعض العناصر الغذائية المفيدة التي تحتاجها.

5. فوائد الصحة العقلية

عندما نأكل بعض الأطعمة المحببة ، تحصل أدمغتنا على اندفاع من الدوبامين. الدوبامين هو أحد المواد الكيميائية السعيدة في دماغنا والتي تجعلنا نشعر بالاسترخاء والراحة.على الرغم من أن البيتزا ليست بديلاً عن أسلوب حياة صحية ، إلا أنها قد تجعلك تشعر بتحسن في الوقت الحالي وتمنحك الطاقة اللازمة لقضاء يومك.