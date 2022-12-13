دراسة: تناول البرجر والبطاطس المقلية والبيتزا يزيد من خطر الإصابة بالخرف

كتبت ميرفت رشاد

أكدت دراسة نُشرت مؤخرًا في JAMA Neurology، عن أن تقليل تناول الأطعمة عالية المعالجة مثل رقائق البطاطس والهوت دوج والبرجر والبطاطس المقلية والبيتزا والخبز الأبيض يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

أجريت الدراسة على أكثر من 10 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 35 و 74 عامًا في 6 مدن برازيلية، يتناولون الكثير من الوجبات السريعة ، وحوالي 20٪ إلى 30٪ من سعراتهم الحرارية اليومية تأتي من الأطعمة فائقة المعالجة.

قام باحثون من كلية الطب بجامعة ساو باولو بإعطاء المشاركين اختبارات معرفية في بداية ونهاية الدراسة التي استمرت 10 سنوات وقارنوا النتائج بالوجبات الغذائية التي أبلغ عنها المشاركون، وكشف التحليل أن الرجال والنساء الذين لديهم أعلى استهلاك للأطعمة فائقة المعالجة أظهروا معدلًا أسرع بنسبة 28٪ من التدهور المعرفي العالمي وتراجعًا أسرع بنسبة 25٪ للوظيفة التنفيذية في الدماغ مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا أقل الأطعمة السريعة.

تشير وظيفة الدماغ العالمية إلى نشاط واسع النطاق في جميع أنحاء الدماغ بينما تشمل الوظائف التنفيذية ، التي تتم معالجتها في قشرة ما قبل الجبهية ، الذاكرة وحل المشكلات والانتباه والتحكم في النفس من بين أمور أخرى.

الأطعمة فائقة المعالجة ودماغك

نتائج الدراسة ليست مفاجئة لأننا نعلم أن الحميات الغذائية الغنية بالأطعمة فائقة المعالجة مرتبطة بمعدلات أعلى من السمنة ، ومرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وهذه أيضًا عوامل خطر مرتبطة بارتفاع خطر التدهور المعرفي.

ومن جانبها قالت أخصائية التغذية جولي أبتون، إن الأطعمة التي تسبب زيادة الوزن وضارة لقلبك تميل إلى أن تكون ضارة لعقلك أيضًا، وأضافت أنه من السهل تحديد الأطعمة فائقة المعالجة إذا نظرت إلى العبوة، عادةً ما تكون قوائم مكوناتها طويلة جدًا وتحتوي على مواد حافظة وتلوين ومواد كيميائية يصعب نطقها، ثم هناك أطعمة معالجة للغاية يصعب التعرف عليها مثل الخبز غير المصنوع من الحبوب الكاملة والمخبوزات والزبادي المضاف إليه السكريات والحساء المعلب والصلصات.

وأشارت خبيرة التغذية، إلى إن الأكل مع مراعاة صحة الدماغ هو أمر لا يحتاج إلى تفكير، إنه مشابه للأكل من أجل صحة القلب، فالتمسك بنظام غذائي صحي للنباتات غني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة ، ونظام منخفض الدهون المشبعة والسكريات المضافة ، سوف يحافظ على الأوعية الدموية نظيفة لزيادة المغذيات والأكسجين إلى الدماغ للمساعدة في تجنب التدهور في الإدراك.