عقد ورش فنية وأنشطة متنوعة بثقافة شمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

نظم فرع ثقافة شمال سيناء ورش فنية وأنشطة ثقافية متنوعة بمختلف مواقعه بمدن المحافظة.

وأعلن محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، إنه تحت رعاية وتوجيهات الدكتوره نيفين الكيلانى وزير الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أنشطة متنوعة لتعزيز القيم الإيجابية للنشء وتنمية المهارات الثقافية والفنية وإكتشاف المواهب بكافة المجالات، بإقليم القناة وسيناء الثقافى من خلال فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى.

وأوضح "نبيل" أنه أقام مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية، بينها ورشة عقدتها الفنانه إيناس سمير مدير قصر ثقافة العريش لتعليم الرسم، بألوان الباستيل و الفلوماستر والخشب لرواد القصر بطريقة أكاديمية، كما عقد قصر ثقافة بئر العبد بإدارة عبدالسميع نوفل ورشة ابداع فنى للرواد. ادارها إبراهيم القطاوى مسئول النشاط، بينما أقامت المكتبة العامة بالعريش بإدارة محمد الصياد محاضرة تثقيفية بعنوان "الضروريات تبيح المحظورات" القاها الشيخ عبدالسلام محمود، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بشمال سيناء، إدارها عادل عروج مسئول النشاط.

أضاف إنه فى بيت ثقافة المساعيد أقام أحمد صابر، مدير البيت مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة لتنشيط الذاكرة وزيادة وعى الرواد بالمعلومات العامة اكتشاف وتنمية مواهب الرواد بثقافة بشمال سيناء.

واشار أنه سبق، وأقام أحمد صابر مدير بيت ثقافة المساعيد ورش حكى واكتشاف وتنمية مواهب فى الشعر لطلاب مدرسة الشهيد مصطفى يحى جاويش الاعدادية بنات بالمساعيد ضمن البروتوكول القائم بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم، و اقام بيت ثقافة قاطية برئاسة أحمد عبد الصاحى، ورشة حلى لكتاب "فلسفه وحدة الوجود" تأليف حسن الفاتح قام بالشرح والتحليل والمناقشة مع الرواد عبدالعزيز عيد جرير مسئول النشاط.

وفى جانب آخر بقصر ثقافة العريش قامت الفنانه إيناس سمير، مدير القصر بإكتشاف وتنمية موهبة الطالبة جنه مسعد فى الغناء وإلقاء الشعر، كما قامت مكتبة الكرامة الثقافية بإدارة أحمد أبو السعود بإكتشاف وتنمية مواهب الرواد في الرسم، إشراف، هجرس سالم، سلامه أحمد، عايده صباح، وعقد قصر ثقافة الشيخ زويد بإدارة أشرف خيرت محاضرة تثقيفية بعنوان "قيمة التسامح" القاها الشيخ إبراهيم محمود، إدارها مسئول النشاط محمد محمود.



ورش فنية وأنشطة متنوعة بثقافة شمال سيناء (2)



ثقافة شمال سيناء



ورش فنية وأنشطة متنوعة