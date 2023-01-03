الداخلية تلاحق محتكرى السلع وتضبط 1308 قضايا تموينية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

وأسفرت الحملات عن ضبط (1308) قضايا تموينية متنوعة من بينها ضبط قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (10,864 طن أرز أبيض "عينى")، (21) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (9,646 طن أرز أبيض "عينى")، (5) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (83,156 طن أرز شعير "عينى")، (55) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (141,589 طن أرز شعير "مستندى")، ضبط (2) قضية غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" بمضبوطات بلغت (4,300 طن أعلاف حيوانية "عينى")، ضبط قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (5طن أعلاف حيوانية "عينى") ، وكذا ضبط قضاية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (1,350 طن دقيق أبيض "عينى".

كما تم ضبط (448) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومودا بناء بمضبوطات بلغت (10,450 طن دقيق أبيض "عينى" – 13,003 طن "سلع غذائية متنوعة" – 5 طن أسمدة زراعية "عينى" - 3016 عبوة سجائر – 10 طن أسمنت )، وكذا ضبط (473) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (7 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 166 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 118 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 182 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (47,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 500 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى") ، وكذا ضبط (19) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (12,900 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" – 529457 لتر مواد بترولية "عينى") بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (318,608 طن "مستندى – عينى") أبرزها (47,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 500 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 11,800 طن دقيق أبيض "عينى" – 20,510 طن أرز أبيض "عينى" - 83,156 طن أرز شعير "عينى" – 141,589 طن أرز شعير "مستندى" - 13,003 طن "سلع غذائية متنوعة" – 529457 لتر مواد بترولية "عينى" – 3016 عبوة سجائر 10 طن أسمنت – 9,300 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 17,900 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى") .

ونجحت الجهود في ضبط (المديرة المسئولة عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) .. لتصرفها فى كمية قدرها (45.850 طن "دقيق بلدى مدعم") ببيعها فى السوق السوداء مستوليةً على الدعم المقرر، وضبط (المدير المسئول عن محل ومخزن "بدون ترخيص" - بمحافظة الشرقية) لتخزينه كمية قدرها (41.250 طن "أرز شعير") محظور تداولها خارج المنظومة قام المذكور بتخزينها بقصد حجبها عن التوريد وكذا تجميعه كمية قدرها (2.500 طن "أسمدة زراعية مدعمة" - 714 كيلو جرام "أرز أبيض" - 480 كيلو جرام "سكر تموينى") قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (مزارع ومالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية – بمحافظة الدقهلية)، وبحوزته كمية قدرها (10 طن "أسمدة زراعية مدعمة") مدون عليها إحدى العلامات التجارية الخاصة بأحد البنوك ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على فارق السعر المدعم، وضبط مالك (محل لتجارة مواد البناء – بمحافظة قنا) وبحوزته كمية قدرها (10 طن مواد بناء "أسمنت") معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخبز بلدى – محافظة الجيزة)، لتجميعه كمية قدرها (500 كيلو جرام "دقيق بلدى مدعم") قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، وكذا ضبط (50 بطاقة تموينية ذكية) خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لهم لحسابه الشخصى، بالإضافة إلى عدد (3 ماكينات صرف خبز خاصة بالمخابز البلدية).

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (60) قضية بمضبوطات بلغت (224,745 طن أرز شعير "مستندى – عينى").

فى إطار رصد ومتابعة ظاهرة الإتجار بالمواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الرسمى فقد إضطلعت الأجهزة الأمنية بالإشتراك مع مديريتى أمن دمياط والسويس بحملة "نوعية مكانية" على محطات تموين السيارات.. أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بإجمالى مضبوطات (٥٢٨٤٥٩ لتر "سولار – بنزين عينى")، وضبط (مالك ثلاجة لحفظ وتجارة اللحوم المجمدة "بدون ترخيص" – بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (3.325 طن "لحوم ودهون مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط (مالك مفرمة لإنتاج وتصنيع مصنعات اللحوم "بدون ترخيص" – بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (2.450 طن "مصنعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (48) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (3256 عبوة "سجائر"مختلفة الأنواع).