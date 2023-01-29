اليوم.. إعلان نتيجة طلاب رابعة ابتدائى وأولى إعدادى فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

تعلن مدارس محافظة الجيزة اليوم الأحد، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي.

ونوهت المديرية، أنه حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور أثناء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل المختلفة، حرصت قيادات تعليم الجيزة، على توحيد إعلان النتائج، وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة، على أن تعلن في مكان واضح وتتاح لجميع أولياء الأمور.

وكشفت مديرية التربية والتعليم الجيزة عن مواعيد إعلان نتائج امتحانات طلاب صفوف النقل و الشهادة الإعدادية ، مشيرة إلى أن إعلان نتائج طلاب الصف الرابع الابتدائى والأول الإعدادى ستكون اليوم الأحد الموافق 29 يناير، أما نتائج الصف الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى ستعلن يوم الإثنين الموافق 30 يناير.

وأوضحت أن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي ستعلن يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير المقبل، كما سيتم إعلان نتائج طلاب الصف الأول الثانوى يوم الأحد الموافق 5 فبراير، وإعلان نتائج طلاب الصف الثاني الثانوي يوم الإثنين الموافق 6 فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أوضحت أنه يتم التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم بالصفين الرابع والخامس الابتدائى فى صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، على النحو التالى:-

- اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100".

- اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة "من 65 لأقل من 85".

- اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65.

- اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50".

وأشارت الوزارة إلى أنه يراعى عند تقدير درجات الطالب، وإعلان النتيجة النهائية للعام الدراسى ما يلى:

- تحسب درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد وفقا لتوزيع الدرجات.

- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية، وتحسب من 100 درجة وتعطى للطالب فى صورة ألوان بالفصلين الدراسيين.