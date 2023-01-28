المديريات التعليمية تبدأ إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل

كتب محمود طه حسين

بدأت المديريات التعليمية إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات للطلاب، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بدء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب اليوم السبت من خلال المدارس والإدارات التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل مكملة لدرجات امتحانات الفصل الدراسى الثانى، مشيرة إلى أن الهدف من الامتحان ليست الدرجات ولكن التعلم الحقيقى، متابعة: نتائج الطلاب وسيلة لتعريف الطلاب بمستواهم خلال الفصل الدراسي الأول.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديري المديريات التعليمية.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات تمت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش التي تم رصدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين من طلاب ومعلمين.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج امتحانات الفصل الدرسي الأول لصفوف النقل، سوف تعلن فور الإنتهاء من أعمال التقدير ورصد الدرجات عن طريق المدرسة، وأن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية سوف يتم الإعلان عنها في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، والتي تمتد لمدة أسبوعين، تبدأ يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

وأضاف الوزير، أن الوزارة قد انتهت من أعمال الامتحانات الإلكترونية لطلاب أبنائنا في الخارج يوم الإثنين الموافق 2023/1/23 بإجمالي عدد 41 ألف طالب وطالبة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وجاري العمل على الإنتهاء من أعمال التقدير ورصد التقديرات تمهيدًا لإعلان النتيجة.