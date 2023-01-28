طلاب المدارس يبدأون اليوم إجازة منتصف العام الدراسى لمدة أسبوعين

كتب ــ محمود طه حسين

يبدأ اليوم السبت الموافق 28 يناير الجارى، طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام و الشهادة الإعدادية أجازة منتصف العام الدراسي، والتى تستمر لمدة أسبوعين.

وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يوم الخميس 26 يناير الجارى هو آخر يوم بالامتحانات.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون اليوم خميس 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.

وشددت الوزارة على أنه يتم اعتماد وإعلان نتائج الطلاب لامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية من خلال الإدارات والمديريات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى العام ستعلن من خلال الإدارات وليس شرطا أن تعلن جميع النتائج للطلاب على مستوى الجمهورية مرة واحدة أو توقيت واحد، لأن الامتحان عقد على مستوى الإدارات التعليمية ومن ثم إعلان النتائج يتم بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات للطلاب.