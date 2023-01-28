4 علامات تدل على احتياجك لتناول فيتامينات متعددة منها الشعر والأظافر الهشة

كتبت ميرفت رشاد

من الصعب التأكد من أن وجباتك متوازنة وأنك تحصل على ما تحتاجه للحفاظ على جسمك في حالة جيدة، على الرغم من أن تناول مكملات الفيتامينات يمكن أن يسد بعض الفجوات في احتياجاتك الغذائية، فقد يكون من الصعب أيضًا معرفة نوع الفيتامينات التي يجب أن تتناولها بشكل منتظم، هذا هو الوقت الذي قد تدخل فيه الفيتامينات المتعددة إلى الصورة، ولكن كيف تعرف إذا كنت بحاجة إلى فيتامينات متعددة؟ اعرف العلامات الدالة على ذلك وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

الشعور بالتعب وانخفاض الطاقة

يمكن أن تكون المعاناة من مستويات طاقة منخفضة بشكل منتظم علامة على العديد من المشكلات، على سبيل المثال، قد يكون لديك مرض، أو قد تكون مرهقًا أو لا تنام جيدًا، في الوقت نفسه، قد تكون مواجهة صعوبة في التنفس علامة على أنك بحاجة للتحقق من صحة رئتيك.

قد تكون مستويات الطاقة المنخفضة أو الشعور بالتعب بسهولة أكبر علامة على أنك مصاب بفقر الدم أو أن لديك مخزون منخفض من الحديد، وتناول الفيتامينات المتعددة مع الحديد يمكن أن يساعد في زيادة مخزون الحديد لديك وزيادة جودة خلايا الدم الحمراء، والتي يمكن أن تحسن مستويات الطاقة ونقل الأكسجين، ما سيجعلك بالتأكيد تشعر بالانتعاش والنشاط.

شعر وأظافر هشة

قد يكون الشعر الجاف الذي يميل إلى التكسر والتقسيم ناتجًا عن العيش في مكان حار أو استخدام منتجات تصفيف ضارة أو وجود مشاكل صحية معينة، أما بالنسبة للأظافر الهشة، فيمكن أن تكون ناتجة عن قصور الغدة الدرقية، ومتلازمة رينود، والشيخوخة ، فضلاً عن عدم الحصول على ترطيب كافٍ.

الشعر والأظافر الهشة يمكن أن تكون علامة على نقص المغذيات، مما يعني أنك قد لا تحصل على ما يكفي من "الزنك أو الحديد أو البيوتين أو فيتامينات ب الأخرى".

الإصابة بنزلات البرد بشكل متكرر

إذا لاحظت أنك تصاب بأكثر من ثلاث إلى أربع نزلات برد في المتوسط ​​سنويًا ، فقد يكون هذا علامة على أنك تفتقد العناصر الغذائية الرئيسية في جسمك، بينما يشير إلى أن ضعف الجهاز المناعي شيء تحتاج إلى تجنبه من أجل الحفاظ على صحتك.

إلى جانب مساعدتك على محاربة نزلات البرد ، يمكن لجهازك المناعي أن يحميك من الجراثيم المختلفة والكائنات غير المرغوب فيها - مثل الفيروسات والطفيليات والبكتيريا والفطريات - بالإضافة إلى الأمراض والالتهابات ، وهناك عناصر غذائية ضرورية لدعم نظام المناعة الصحي ، مثل الفيتامينات C و A و D ، ويمكن أن تساعد الفيتامينات المتعددة يوميًا في التأكد من تلبية احتياجاتك اليومية.

عرضة للإصابات بالكسور

إذا لاحظت أنك تصاب بكسور في العظام بسهولة ، فقد يساعدك تناول الفيتامينات المتعددة، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الكالسيوم وفيتامين د يلعبان دورًا في صحة العظام وسلامتها، إذا كنت تفتقر إلى أي من هذه العناصر الغذائية أو كليهما ، فقد تظهر في عظامك.