تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين "د" يساعد فى التخلص من "الكرش"

كتبت أمل علام

كشف موقع "ديلى اكسبرس"، أن إحدى الدراسات التي أجريت على 171 بالغًا وجدت أن الجمع بين المكملات يمكن أن يقلل الدهون الحشوية لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

على عكس الدهون تحت الجلد، والتي توجد مباشرة تحت الجلد، يتم تخزين الدهون الحشوية في أعماق البطن، كمية معينة منه ضرورية لأنه يحمي ويعزل الأعضاء الحيوية، لكن تم ربط زيادة الدهون الحشوية بالعديد من المشاكل الصحية مثل مرض السكري وحتى السرطان، تشمل بعض الأسباب الرئيسية لتراكم الدهون الحشوية تناول الأطعمة الدهنية وعدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية، لذلك، فإن إجراء تغييرات على هذه العادات يمكن أن يساعد في تقليل دهون البطن.

أوضحت آشلي بانيستر، مدربة متخصصة في إنقاص الوزن، أن هناك العديد من الأشياء التي تميل إلى المساهمة في الدهون الحشوية، تشمل الأطعمة التي تميل إلى التسبب في المزيد من الدهون الحشوية الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة (مثل المخبوزات التجارية والأطعمة التي قد تحتوي على دهن نباتي وبعض أنواع الفشار المطبوخ في الميكروويف والأطعمة السريعة المقلية) بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالسكريات المكررة (مثل المشروبات السكرية ومنتجات المخابز والخبز الأبيض).

ولتقليل الدهون الحشوية، من المهم اتباع نظام غذائي متوازن وقليل الدهون المتحولة، كما أوصت بإضافة مكملين إلى نظامك الغذائي لتعزيز إنقاص الوزن.

قالت آشلي بانيستر: "لقد ارتبط الكالسيوم وفيتامين د (سواء من خلال الطعام أو المكملات) بكميات أقل من الدهون الحشوية"، يمكنك الحصول على الكالسيوم من مصادر الطعام مثل الحليب الخالي من الدسم والزبادي اليوناني الخالي من الدسم، وكذلك الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت، كما يمكن العثور على فيتامين" د "، في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة وصفار البيض وكذلك الأطعمة المدعمة بفيتامين د مثل منتجات الألبان وبعض الحبوب.

تقليل الدهون الحشوية..

استهلكت المجموعات العلاجية بالبحث 3 أكواب 240 مل من عصير البرتقال (عادي أو خفيف) مدعّم بـ 350 مجم كالسيوم، و 100 وحدة دولية من فيتامين د لكل حصة، واستهلكت المجموعات الضابطة إما عصير برتقال عادي غير مدعم أو خفيف.

وقالت الدراسة، إنه "بعد 16 أسبوعًا، لم يختلف متوسط ​​فقدان الوزن (-2.45 كجم) بشكل كبير بين المجموعات، في تجربة عصير البرتقال العادية، كان انخفاض الأنسجة الدهنية الحشوية أكبر بكثير في مجموعة الكالسيوم وفيتامين د مقارنة بالمجموعة الضابطة، ظل تأثير الكالسيوم وفيتامين د على الأنسجة الدهنية الحشوية مهمًا للغاية، وخلصت إلى أن "النتائج تشير إلى أن مكملات الكالسيوم و و فيتامين د تساهم في تقليل الأنسجة الدهنية الحشوية بشكل كبير، يمكنك قياس خصرك باستخدام زر البطن كعلامة - 35 بوصة أو أكثر يمكن أن تشير إلى الدهون الحشوية لدى النساء، و 40 بوصة أو أكثر يمكن أن تشير إلى ذلك عند الرجال.