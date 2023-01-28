مجموعة فيتامين ب أهم الفيتامينات لصحتك.. اعرف فوائدها

كتبت فاطمة خليل

مجموعة فيتامين ب من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، حيث تساعد هذه العناصر الغذائية خلاياك على العمل في أفضل حالاتها، وتحمي عقلك وقلبك، وتدعم جهاز المناعة لديك، ويمكنها أيضًا تحسين مزاجك ومستويات الطاقة لديك، في هذا التقرير نتعرف على فوائد مجموعة فيتامين ب وأهم الأطعمة الغنية بها، بحسب موقع "Health".

وفقًا لـ Harvard Health، تساعد فيتامينات ب الإنزيمات على أداء وظائفها، بما في ذلك إطلاق الطاقة من الكربوهيدرات والدهون لتفكيك الأحماض الأمينية وحمل الأكسجين والمواد المغذية في جميع أنحاء الجسم، من أهم مجموعة فيتامين ب هما فيتامين B6 وB12.

يوجد فيتامين ب 6 (البيريدوكسين) في العديد من الأطعمة، ولكنه يضاف أيضًا إلى الأطعمة والمكملات الغذائية، فيتامين ب 6 هو أنزيم يساعد أكثر من 100 إنزيم على أداء وظائف مختلفة، بما في ذلك تكسير البروتينات والكربوهيدرات والدهون.

وفي الوقت نفسه، يوجد فيتامين ب 12 (كوبالامين) في اللحوم والأسماك يمكن أيضًا إضافته إلى الأطعمة أو المكملات الغذائية. إنه ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء والحمض النووي ، وله أيضًا دور في وظيفة وتطور الدماغ والخلايا العصبية. فوائد فيتامين B6

يساعد فيتامين ب 6 في الحفاظ على المستويات الطبيعية للحمض الأميني هوموسيستين ، والذي يمكن أن تسبب المستويات العالية منه مشاكل في القلب. كما يدعم فيتامين ب 6 جهاز المناعة ويحافظ على صحة المخ.



وجدت دراسة حديثة أن تناول مكملات فيتامين B6 قد يساعد في تخفيف الاكتئاب والقلق.



يساعد فيتامين ب 6 الجسم على إنتاج مرسال كيميائي محدد يمنع النبضات في الدماغ.

الحصة الغذائية الموصى بها من B6 للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 50 هي 1.3 ملليجرام (مجم).

بالنسبة لأولئك الذين يبلغون من العمر 51 عامًا فما فوق ، يكون 1.7 مجم.



بالنسبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 و 18 عامًا ، تبلغ 1.2 مجم.



بالنسبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و50 عامًا ، فهو 1.3 مجم ، وللنساء 51 وأكثر من 1.5 مجم.

أثناء الحمل والرضاعة ، تزداد الكمية إلى 2 ملج. أغذية غنية بفيتامين ب 6 يوجد فيتامين ب 6 في مجموعة متنوعة من الأطعمة الحيوانية والنباتية:



- كبد البقر

-تونة

-سمك السلمون

-الحمص

-الدواجن

فوائد فيتامين ب 12 بعض الخضار والفواكه، وخاصة الخضار الورقية الداكنة والموز والبابايا والبرتقال والشمام يساعد فيتامين ب 12 في تكسير بروتين يسمى الهوموسيستين. ترتبط المستويات العالية من الهوموسيستين بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية لأنها يمكن أن تسهم في تكوين جلطات الدم وخلايا الجذور الحرة ، كما أنها تؤثر على وظيفة الأوعية الدموية الطبيعية. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى زيادة مستويات الهوموسيستين.

الحمية الغذائية الموصى بها للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 14 وما فوق هي 2.4 ميكروجرام يوميًا، بالنسبة للحمل والرضاعة ، فإن ذلك يزيد إلى 2.8 ميكروجرام يوميًا ، وفقًا لهارفارد هيلث.

يمكن أن تؤدي النظم الغذائية النباتية التي تستبعد اللحوم إلى نقص فيتامين ب 12 مع حالات صحية خطيرة محتملة. الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12 تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين B12 ما يلي: