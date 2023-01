خبراء الصحة يحذرون الآباء من تحويل أطفالهم الرضع للنظام النباتى..يوقف النمو

كتبت أمل علام

حذر خبراء التغذية، إن النظام الغذائي النباتي يمكن أن يعيق نمو الأطفال، حيث يوصي الخبراء بأن الأطفال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا قد يحتاجون إلى مكملات فيتامين ب 12، كما تنصح الآباء بعدم إعطاء أطفالهم حليبًا نباتيًا.

أكد أخصائيو التغذية، إن الأطفال النباتيين قد يتعرضون لخطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، وذلك بعد أن نشرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية نصائح حول النظام الغذائي للرضع.

يتضمن موقع NHS Start for Life ، الذي يقدم إرشادات للآباء الجدد، قسمًا حول الأطفال النباتيين، وتوصي بأن الأطفال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا قد يحتاجون إلى مكملات فيتامين ب 12 وتنصح الآباء بإعطاء أطفالهم مشروبات نباتية مثل فول الصويا والشوفان وحليب اللوز، بعد سن واحد، إذا كانت المشروبات غير محلاة ومعززة بالكالسيوم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية ، فان هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS ، تؤكد أن حليب الأبقار وأطعمة الألبان هي مصادر جيدة للعناصر الغذائية، لذلك يجب على الآباء عدم استبعادها من نظام الطفل الغذائي دون التحدث أولاً إلى طبيب عام أو اختصاصي تغذية.

بينما يعتقد معظم الخبراء أن النظام الغذائي النباتي للأطفال يمكن أن يكون آمنًا، فقد تنشأ المخاطر عندما لا يضمن الآباء بشكل صارم أن الوجبات والوجبات الخفيفة متوازنة بشكل صحيح.

أوضح دوان ميلور، أخصائى التغذية ورئيس قسم التغذية في جامعة أستون: إذا لم يكن لدى الرضيع أو الطفل ما يكفي من الطاقة والبروتين، فقد يؤثر ذلك على نموه.

وأضاف، إنه إذا كان نظامهم الغذائي منخفضًا في اليود، أو أصبحوا يعانون من نقص الحديد، فقد يؤثر ذلك على نمو أدمغتهم بل ويقلل من قدرتهم الفكرية، موضحا ، إنه إذا كان نظامهم الغذائي منخفضًا في B12 ، فلن يؤدي ذلك إلى فقر الدم فحسب، بل يؤثر أيضًا على نمو أعصابهم.

قالت جوردان الأم، إنه عندما تُفطم ابنتها بيجي البالغة من العمر 5 أشهر، فإن الأطعمة الأولى ستتضمن الكوسة والقرنبيط والتوفو، فقد حضرت جوردان دورة في هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS حول تغذية الأطفال ليتم تحضيرها وستعطي طفلها مكملات إضافية بما في ذلك فيتامين ب 12 واليود.

تخطط الأم الجديدة للرضاعة الطبيعية لأطول فترة ممكنة، وقد طلبت النصيحة من الزائرة الصحية حول تقديم أطعمة ابنتها بيجي مثل المكرونة والخبز والعدس للبروتين، والأطعمة النباتية المحتوية على الكالسيوم.

وقالت والدة الطفلة، التي تعيش مع زوجها ديفي كارفيل، 36 عامًا، في الواقع لم نواجه أي ردود فعل سيئة تجاه ما نخطط للقيام به، وأعرف أمهات نباتات أخريات يشعرن بعدم الارتياح حيال تحضير اللحوم والأسماك لأطفالهن.

وجدت دراسة أجريت العام الماضي بقيادة كلية لندن الجامعية، بما في ذلك 187 طفلًا نباتيًا وأطفالًا يتناولون اللحوم والألبان تتراوح أعمارهم بين 5 و 10 سنوات، أن الأطفال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أقصر بمعدل 3 سنتيمترات (1.2 بوصة) ، مما يشير إلى أنهم كانوا ينمون ببطء، أو من المحتمل أن يكونوا أصغر مثل البالغين.

وكان لدى الأطفال النباتيين محتوى أقل من المعادن في العظام، على الرغم من أن لديهم أيضًا نسبة أقل من الدهون في الجسم ومستويات أقل من الكوليسترول السيئ.



تحويل الاطفال الى نباتيين

وأشارالخبراء إلى إنه إذا كنت تخطط للأنظمة الغذائية النباتية بعناية، من خلال تضمين نسبة جيدة من الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات والدهون من الزيوت النباتية وزبدة المكسرات والأفوكادو وغيرها من الأطعمة عالية الطاقة مثل الحمص، يمكنك تلبية متطلبات الطاقة اليومية للطفل، ولكن بدون التخطيط الدقيق لمتطلبات الطاقة والمغذيات الإجمالية، يمكن أن تكون هناك فجوات في التغذية يمكن أن تعرض النمو للخطر وتزيد من مخاطر نقص المغذيات، يجب على الآباء ألا يتجاهلوا النصيحة باستخدام المكملات الغذائية للكالسيوم وفيتامين د وب 12 واليود، وإدراج الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3 ، لجعل نظام غذائي نباتي آمنًا منذ الولادة، ينمو دماغ الطفل بسرعة في السنوات الأولى، لذا فإن التغذية الكافية ضرورية لدعم هذا النمو المبكر للدماغ."



هل من الامن تحويل الطفل الى نباتى ؟

ينص موقع هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS ، الذي تم تحديثه ليشمل الأطفال النباتيين في مارس 2020 ، على أن: حليب الأطفال (يعتمد على حليب الأبقار أو حليب الماعز) هو البديل الوحيد المناسب لحليب الثدي للأطفال دون سن 12 شهرًا، يجب استخدام تركيبة الصويا بناءً على نصيحة طبية فقط.

قالت خبيرة تغذية الأطفال الدكتورة كاري روكستون، إنه يجب على البالغين الذين يتبعون حمية نباتية أن يتأكدوا من تناول مصادر البروتين، على سبيل المثال تناول الكثير من الفاصوليا والعدس والقمح.

قالت شارلوت ستيرلينج ريد، أخصائية تغذية الأطفال ومؤلفة كتاب How to Wean Your Baby ، إنه يمكن إعطاء الأنظمة الغذائية النباتية بأمان للرضع والأطفال الصغار طالما تم التخطيط لضمان تلبية الاحتياجات الغذائية للأطفال الصغار."

أضافت، شانتال توملينسون، أخصائية التغذية في جمعية النباتيين، إذا أجرى الآباء أبحاثهم، وخططوا بعناية، فيمكنهم توفير نظام غذائي نباتي بالكامل مع الأطعمة والمكملات الغذائية المناسبة التي تحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية اللازمة للنمو والتطور، موضحة، إن هناك العديد من الأطعمة النباتية الغنية بالبروتين والحديد والزنك، مثل الفول والحمص والعدس، ويمكن تعزيز امتصاص الحديد من خلال تضمين مصدر غني بفيتامين سي في كل وجبة، مثل البروكلي والكرنب، و المانجو.