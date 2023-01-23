كورونا يزيد من استخدام منتجات العناية الشخصية والنظافة المنزلية

كتبت فاطمة ياسر



-منتجات العناية الشخصية قام باحثون في كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا بمدينة نيويورك بدراسة شملت 1535 شخصا، حول ما فعلته كورونا في تغيير السلوكيات المنزلية المتعلقة بكيفية تعرضنا للمواد الكيميائية المختلفة المرتبطة بالنتائج الصحية السيئة، فكان الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في وقت سابق من الوباء يستخدمون عددًا أقل من منتجات العناية الشخصية ولكن المزيد من المنظفات المنزلية ، ويأكلون كميات أقل من الوجبات السريعة وأطعمة المطاعم ولكن المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة. نُشرت النتائج في مجلة PLOS ONE . بشكل عام ، أفاد المشاركون باستخدام عدد أقل من منتجات العناية الشخصية ، بما في ذلك منتجات الشعر ومنتجات المكياج والجسم منذ بداية الوباء، وكان المشاركون الذين عانوا من إجهاد صادم مرتبط بالوباء أكثر عرضة للإبلاغ عن استخدام عدد أقل من منتجات الشعر ومستحضرات التجميل، و أفاد ما يقرب من نصف جميع المستجيبين أنهم يستخدمون المزيد من الصابون السائل (52٪) والصابون المضاد للبكتيريا (48٪) ، وأفاد 81٪ من المشاركين باستخدام المزيد من جل مطهر اليدين، و ارتبط استخدام المنتجات الثلاثة جميعها بأعراض الإجهاد الناجم عن الجائحة.

-منظفات منزلية أفاد ثلثا المستجيبين باستخدام المزيد من المنظفات المضادة للبكتيريا و 54٪ أفادوا باستخدام المزيد من منتجات التنظيف المحتوية على مواد التبييض ، و التغييرات التي زادت احتمالية حدوثها بين أولئك الذين يعانون من إجهاد صادم مرتبط بالجائحة.

-السلوكيات المتعلقة بالغذاء قال ما يقرب من نصف المستجيبين (49٪) إنهم تناولوا المزيد من الوجبات المطبوخة في المنزل بسبب الوباء، وأفاد ثلث المستجيبين (34٪) بتناول كميات أقل من الوجبات السريعة بعد بداية الوباء، و كان كلا هذين التغيرين في السلوك أكثر شيوعًا بين أولئك الذين يعانون من المزيد من أعراض الإجهاد الناجم عن الجائحة. وأفاد 12٪ أنهم تناولوا المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة ، وأفاد 24٪ أنهم تناولوا كميات أقل من الأطعمة المصنعة ، مع احتمال أن يكون هذا الأخير أكثر احتمالاً بين أولئك الذين يعانون من أعراض الإجهاد الناجم عن الأوبئة.

وكانت النتيجة الخاصة بالدراسة هي أنه في حين أن الدراسة لم تتضمن قياسات للتعرضات البيئية ، يقول الباحثون أن الأدبيات العلمية تشير إلى أن هذه التغييرات السلوكية من المحتمل أن تعكس التغيرات في تعرضهم للمواد الكيميائية البيئية. كما أنها تعكس على الأرجح التغييرات الجيدة والسيئة ، على النتائج الصحية المرتبطة بهذه المواد الكيميائية.

ويمكن أن نستنتج أن بعض السلوكيات مثل الاستهلاك الأقل للوجبات السريعة والاستخدام الأقل لمنتجات العناية الشخصية قد تقلل من التعرض لبعض الفثالات والفينولات ، في حين أن الاستخدام الأكبر للمنظفات الشخصية والمنزلية قد يترافق مع زيادة التعرض لمركبات الأمونيوم الرباعية.

وترتبط الفثالات بالربو واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط وسرطان الثدي والسمنة ومرض السكري من النوع الثاني والقضايا التنموية العصبية والسلوكية. ترتبط الفينولات مثل BPA بالضعف التناسلي ، وانخفاض حجم المواليد ، والنتائج المعرفية و / أو السلوكية ، والربو ، والسمنة، تعتبر مركبات الأمونيوم الرباعية مهيجة للجلد ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى تفاقم الربو، قد يؤدي التعرض لإيثرات الجليكول أيضًا إلى تهيج الجلد والعينين والأنف والحلق وقد يؤدي أيضًا إلى فقر الدم و أو العيوب الخلقية.

وتحدد الدراسة العديد من العوامل التي تجعل بعض هذه التغييرات السلوكية أكثر احتمالا ، بما في ذلك أعراض الإجهاد الصادم المرتبط بالوباء والعيش في منزل حيث تم اختبار شخص ما إيجابيًا لـ كورونا ، بالإضافة إلى العرق الإثنية، للمضي قدمًا ، يخطط الباحثون لتكرار تحليلهم ، مضيفين مقياسًا بيولوجيًا للتعرضات الكيميائية لتقييم ما إذا كانت الاتجاهات في تغيير السلوك المرتبط بالجائحة المبلغ عنها هنا تؤدي في الواقع إلى تحولات في التعرض يتم قياسها من خلال المؤشرات الحيوية للجرعة الداخلية، ويقولون أيضًا إنه من المهم الاستمرار في مراقبة تغير السلوك المرتبط بالوباء حيث تتضاءل شدة الوباء وتتضاءل.

ويقول الباحثون إن دراستهم يمكن أن تؤدي إلى تدخل لتقليل التعرض للمواد الكيميائية البيئية الضارة.