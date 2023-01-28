الجيزة: تخفيض وقطع المياه عن بولاق والعمرانية بفترات متفاوتة يومي الأحد والإثنين

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار ما تشهده من تنفيذ مشروعات قومية لتحقيق التنمية وتحسين جودة الحياه للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومنها تنفيذ مشروع تحويل مصرف ناهيا المكشوف إلى مسار بديل مغطى، للقضاء على أحد أكبر مصادر التلوث بمناطق بولاق الدكرور والمعتمدية وناهيا بكرداسة، وتحسين البيئة لأهالى تلك المناطق، ومن ثم ردمه لإنشاء محور مرورى بديلاً عنه لتحسين الحركة المرورية بالمنطقة، لذا توضح محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية منها قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتخفيض ضخ مياه الشرب بعدد من المناطق لتنفيذ الأعمال على النحو التالى:-

أولا: تخفيض منسوب ضخ المياه ليلاً عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية يوم الأحد الموافق 29/1/2023 من الساعة 12 مساءاً وحتى 10 صباح يوم الإثنين الموافق 30/1/2023.

ثانيا: قطع المياه عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية من الساعة 10 صباح الإثنين الموافق 30/1/2023 حتى الساعة 10 مساء الإثنين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الجهات المنفذة بضرورة الإنتهاء من أعمال التنفيذ وفقاً للجدول الزمني المحدد والعمل على تقصيرها وعدم تجاوزها وموجهاً رؤساء أحياء بولاق الدكرور والعمرانية بالمتابعة والتنسيق مع الأجهزة المعنية لإتخاذ اللازم فى هذا الشأن وإزالة اي معوقات من شأنها التأثير علي التوقيتات المحددة.

وتهيب محافظة الجيزة، بالمواطنين القاطنين بالمناطق المشار إليها وكذا المخابز والمستشفيات والقطاعات الخدمية بتخزين احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة ضعف الضغوطات او انقطاعها.

لافتة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك لتدبير إحتياجات المواطنين عند الطلب على رقم طوارئ 125.