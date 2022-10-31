استمرار أعمال تحويل مسار مصرف ناهيا بكرداسة لإنشاء محور مرورى جديد

كتبت - مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ميدانيا أعمال الدفع النفقي لنقل وتعديل كابلات كهرباء جهد 66 المتعارض مع مشروع تحويل مسار مصرف ناهيا للبدء في إنشاء محور مرورى جديد بطريق ناهيا بمركز كرداسة، وذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما تفقد نائب المحافظ، أعمال التطوير بالطريق الأبيض الجاري رصفه وتطويره بطول 4 كم بداية من طريق المريوطية بنطاق مركز كرداسة وحتى أرض اللواء بحي العجوزة.

ومن ناحية أخرى عقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية ومديري الجمعيات الزراعية بمركز كرداسة بديوان عام مجلس المدينة؛ للتأكيد على دور الجمعيات الزراعية وتكثيف الجهود وأهمية التعاون والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لمنع التعديات على الرقعة الزراعية.

وشدد نائب المحافظ، على أنه لا مجال للتقصير أو التهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات جديدة في المهد وإزالتها على الفور وأهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها بكل حسم عبر منظومة المتغيرات المكانية.

ووجه نائب المحافظ، خلال الاجتماع بقيام اللجان بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية بنطاق المركز والمدينة والتصدي لأي تعديات عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي الزراعية والحفاظ عليها.

حضر الاجتماع، اللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة، وأسعد منادي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الجيزة.