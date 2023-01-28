اليوم السابع
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إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

السبت، 28 يناير 2023 01:12 ص
إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية ميناء نويبع البحري
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء الجمعة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وحالة البحر مضطربة جدًا وتم ايقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.
 
وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم، رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناء والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.

ميناء نويبع البحري

ميناء نويبع

موانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء



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