محافظ دمياط تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للشهداء احتفالا بعيد الشرطة

دمياط - معتز الشربينى

وضعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، يرافقها مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط ، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة، حيث جاء ذلك خلال زيارتها لمقر إدارة قوات الأمن، فى إطار الاحتفال بالذكرى الـ71 للبطولة التى جسدها رجال الشرطة البواسل بمدينة الإسماعيلية دفاعاً عن عزة وكرامة الوطن.

كما جاءت مراسم وضع الإكليل بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات الأمنية وعزفت خلالها السلام الجمهورى وسلام الشهيد.

وقدمت "المحافظ" التهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ومدير أمن دمياط ورجال الشرطة بهذه المناسبة، معربة عن تقديرها وتقدير أبناء مصر لجهود الأجهزة الامنية لحفظ الأمن والأمان ودحر الإرهاب، وأكدت أن تلك الذكرى العظيمة نستلهم منها روح التضحية والفداء التى سطرها أبناء مصر بأحرف من نور لحماية الوطن.

وقدمت الدكتورة منال عوض التحية إلى أسر الشهداء، مؤكدة أن مصر لن تنسى أبنائها من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بدمائهم فداءً للوطن وتحقيق الاستقرار للبلاد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، داعية أن يعيد تلك المناسبات العظيمة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء و الرفعة والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.