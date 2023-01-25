أشهرها الفوارغ.. أصناف مختلفة من الأسماك على موائد الدمايطة.. صور

دمياط - هيثم مراد

الأسماك واحدة من أهم الأكلات التي لا تخلو منها موائد أبناء محافظة دمياط، والتي تشتهر بتواجد أصناف عديدة من الأسماك وكذلك أسعار متميزة، فضلا عن طرق تحضيرها التي تعد "سر الصنعة" .

ويقدم "اليوم السابع" في التقرير التالي أبرز أنواع الأسماك التي يحرص أبناء دمياط على تناولها بشكل مستمر.

أسماك الفوارغ

يبدأ موسم هذه النوع منذ يناير وينتهي في أوائل مارس، يعد هذا النوع الأكثر مبيعا بأسواق اسماك دمياط، يحرص الأهالي على تناوله بشكل شبه يومي نظرا لطرق تحضيره المختلفة إضافة إلي أسعاره البسيطة. املق عليه هذا الاسم بسبب قيام البائعين بتنظيف الأسماك واستخراج "البطارخ" .

يتراوح سعر الكيلو في نوع سمك الفوارغ مابين ال 40 إلي 60 جنيها، كما أنه من الممكن تقديمه بأشكال متعددة أهمها "صنية السمك" .

سمك البربوني

يأتي نوع سمك البربوني في المرتبة الثانية ضمن قائمة اهتمامات الدمايطة لتناول وجبات الأسماك، ربما كان هذا بسبب تواجده لفترة لا تتجاوز الشهرين أسعاره أيضا تعد ميزة أخري تضاف لقيمته والتي تتراوح مابين 50 إلي 100 جنيها.

يشتهر أبناء دمياط بتقديم البربوني باشكال عديدة ولكن الرز تلك الأصناف هو " البربوني المقلي" .

سمك البوري

ثالث الأصناف التي يقبل الأهالي علي شراءها، يقل الطلب عليها نسبيا خاصة مع موسم الفوراغ، غير أنه يعد الوجبة الأساسية عند أبناء دمياط طوال العام عقب انتهاء موسم الفوارغ .

تترواح أسعار اسماك البوري ما بين الـ 35 إلي 50 جنيها، وعادة ما يقدمه أبناء دمياط باكثر من طريقة أبرزها طريقتي " السنجاري - وزيت وليمون".