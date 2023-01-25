اليوم السابع
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الداخلية تلاحق أبناء الكتعة.. ضبط 3 أشخاص يتسولون بالأطفال فى الجيزة

الأربعاء، 25 يناير 2023 12:31 م
الداخلية تلاحق أبناء الكتعة.. ضبط 3 أشخاص يتسولون بالأطفال فى الجيزة تسول ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تنسيقاً وقطاع الأمن العام تكوين (عدد 3 أشخاص  "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة) تشكيل عصابى تخصص فى استغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبصحبتهم عدد (6) أطفال، وبسؤال الأطفال أقروا باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
 

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