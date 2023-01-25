أغذية تحتوي على البروتين..منها الحمص والحليب

كتبت رانيا عامر

يعتمد الأشخاص كثيرا على أكل اللحوم لأنها تمثل لهم مصدرل أساسيا للبروتين، على الرغم من وجود مصادر أخرى تحتوي على البروتين، مثل " اللبن والبيض".وذلك وفقا لما نشره موقع food. Ndtv.

فقد يواجه النباتيون بعض المشاكل في العثور على ما يكفي من الأطعمة الغنية بالبروتين والتي تعادل اللحوم. ويعاني النباتيون من مشكلة في عدم وجود مصادر نباتية كافية للبروتينات . في حين أن غير النباتيين لديهم سهولة عندما يتعلق الأمر بالعثور على مصادر غذائية للبروتينات غير اللحوم.

ومن جانبها قالت الدكتورة Kanupreet Arora Narang أخصائية التغذية،ان مصادر البروتين غير اللحوم يمكن استبدالها بسهولة بالدجاج ،بجانب الأطعمة النباتية التي تحتوي علي البروتين .

مصادر غنية بالبروتين غير اللحوم

1. أولاً. البيض هو الخيار المفضل لجميع النباتيين للحصول على البروتين اليومي. يقترح تناول 6 جرام من البيض يوميًا لتلبية المتطلبات الغذائية للبروتين.

2.زبدة الفول السوداني هي مجرد دهن نحتاجه لإضافة المذاق وكذلك الصحة إلى الخبز المحمص. يمكنك تناول ملعقتين كبيرتين (8 جم) من زبدة الفول يوميًا.

3.الحمص يحتوي علي البروتين الذي يحتاجه جسمك، تأكد من تناول ملعقتين كبيرتين (2 جم) من الحمص كل يومين. يمكنك محاولة إضافتها إلى السلطات وأطباق الخضار المختلطة.

4. الحليب ليس الكالسيوم فقط ، فالحليب مصدر للبروتين أيضًا. ويجب تناول 4 جم (من الحليب يوميًا. إذا كنت لا تحب الحليب العادي ، فحاول صنع العصائر أو أطباق الحبوب أو دقيق الشوفان معها. على الرغم من أننا نوصي بشدة بتناول حليب الكركم ، خاصة في فصل الشتاء ، لبناء المناعة على طول الطريق.

5.البذور البروتينات والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن - البذور الصغيرة كبيرة على التغذية. تناول حفنة (2 ملعقة كبيرة أو 1 جم) من البذور كل يوم. من الأفضل مزجها مع المكسرات وتناولها كل صباح.