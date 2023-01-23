"البيض المكسيكي" يثير أزمة فى السوق الأمريكية بسبب التهريب وارتفاع الأسعار

وكالات

الارتفاع الكبير فى أسعار البيض، دفعت الأمريكيين إلى جلبه من الخارج، وخاصة من المكسيك، حيث أن أسعاره أقل بكثير من الولايات المتحدة.

وشهدت أسعار البيض فى الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا فى الأشهر الماضية،، متجاوزا نسبة الـ60%، جراء موجات التضخم العاتية، ناهيك عن تفشى أنفلونزا الطيور، مما ساهم ف انخفاض المعروض من السلعة الغذاية، مقابل زيادة الطلب.

ويبلغ سعر علبة مكونة من 30 بيضة مكسيكية حوالى 3.4 دولار أمريكى، وهو ما يمثل أقل من نصف سعر نظيرتها الأمريكية، والتي تحوى 12 بيضة فقط.

فارق السعر الكبير لصالح البيض المكسيكي، دفع عددا من التجار الأمريكيين إلى تهريب البيض، رغم احتمالات تعرضهم لغرامات مالية طائلة.

ومع استمرار ارتفاع سعر البيض في الولايات المتحدة، أبلغ مسؤولو الجمارك وحماية الحدود عن ارتفاع حاد في عدد الأشخاص الذين يحاولون جلب البيض إلى البلاد بشكل غير قانوني من المكسيك.