7 فوائد مدهشة للتوقف عن تناول السكر لمدة شهر.. أبرزها صحة الأسنان

كتبت ميرفت رشاد

أكدت جمعية القلب الأمريكية، أن المصدر الرئيسي للسكر المضاف يأتي من المشروبات، تليها الوجبات الخفيفة والحلويات، والاستهلاك الزائد للسكر المضاف يمكن أن يرفع مستويات الدهون الثلاثية ، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وإليك الفوائد الصحية للتخلى عن السكر لمدة 30 يوما، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

التهاب أقل في الجسم

تم ربط الالتهاب المزمن ، بمجموعة واسعة من الأمراض ، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والزهايمر والتهاب المفاصل ، ويموت ثلاثة من كل خمسة أشخاص في جميع أنحاء العالم بسبب هذه الأمراض الالتهابية، تشير دراسة بحثية إلى أن السكر قد يكون مرتبطًا بشكل مباشر لذلك، قد يساعدك تعلم العيش بدون سكر مضاف على تقليل مخاطر بعض هذه الحالات الالتهابية.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

أكد تقرير نُشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، أن تناول السكر قد يكون عامل خطر في تطور بعض أنواع السرطان ، والتخلي عن السكر قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، إن استهلاك السكر يغذي الخلايا السرطانية ، حتى تلك التي لديها بالفعل سرطان.

زيادة الطاقة

بينما يعتبر السكر مصدرًا للطاقة ، فإن نوع المصدر هو أهم شيء، حيث يشار إلى أن السكر المكرر ، مثل الموجود في الأطعمة المصنعة ، والبسكويت ، ورقائق البطاطس ، والكعك ، يمكن أن يجعلك تشعر بالخمول والخمول ، إذا كنت ستجرب التوقف عن السكر لمدة شهر كامل ، فمن المحتمل أنك ستشعر بزيادة طبيعية في مستويات الطاقة لديك.

صحة الأمعاء

إذا كنت ممن يعانون من الانتفاخ والجهاز الهضمي الذي لا يمكن التنبؤ به ، فقد ترغب في التوقف عن تناول السكر ، فإن الاستغناء عن السكر لمدة شهر قد يكون مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي. إحدى الطرق للقيام بذلك هي مساعدتك على تحقيق توازن أفضل لبكتيريا الأمعاء "الجيدة".

صحة أسنان

أن البالغين الذين يستهلكون بانتظام من واحد إلى اثنين من المشروبات السكرية يوميًا يعانون من أمراض الأسنان بنسبة 30٪ أكثر من البالغين الذين لا يتناولون المشروبات السكرية، ، كما أن الأطفال الذين يشربون المشروبات الغازية المليئة بالسكر بانتظام معرضون لخطر ضعف تسوس الأسنان مقارنة بالأطفال الذين لا يشربون الصودا.

تقليل اكتئاب وقلق

إن التخلص من السكر المضاف لمدة شهر ليس له آثار إيجابية على أذهاننا ، وفقًا لدراسة ، يرتبط تناول كميات كبيرة من السكر في نظام غذائي بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب وجد أيضًا أن اتباع نظام غذائي غني بالسكر يمكن أن يسبب تغيرات في وظائف المخ العصبية ، وتغير الحالة العاطفية ، والقلق.

تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

اكتشف الباحثون أن زيادة السكر في الإمدادات الغذائية مرتبطة بمعدلات أعلى لمرض السكري من النوع 2 ، بغض النظر عن معدلات السمنة ، نُشرت في المجلة الطبية البريطانية ، أنه بغض النظر عن وزن الشخص أو مستويات الدهون الحشوية ، فإن شرب مشروب واحد محلى بالسكر يوميًا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري. لذلك ، قد يتم تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، وهو الشكل الأكثر انتشارًا لمرض السكري ، إذا كان بإمكانك التوقف عن تناول السكر المضاف أو الحد منه بشدة.