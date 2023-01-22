اليوم السابع
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5 عادات يومية تجعلك تبدو أكبر من عمرك.. منها كثرة تناول السكر

الأحد، 22 يناير 2023 10:00 ص
5 عادات يومية تجعلك تبدو أكبر من عمرك.. منها كثرة تناول السكر الحلويات
كتبت فاطمة خليل

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هناك عادات يومية يمكن أن تجعلك تبدو أكبر من عمرك وتؤثر على بشرتك، بدءًا من التدخين وقلة شرب الماء، في هذا التقرير نتعرف على العادات اليومية التي يجب تجنبها لأنها تجعلك تبدو أكبر في العمر، بحسب موقع "Health".

5 عادات يومية يمكن أن تجعلك تبدو أكبر من عمرك

1. عدم ترطيب بشرتك

من العادات السيئة التي يمكن أن تجعلك أكبر من عمرك البشرة المرطبة جيدًا تبدو مرنة وتحافظ على حاجز صحي للبشرة.

2. عدم إزالة المكياج قبل النوم

إذا كان لديك وقت لوضع المكياج في الصباح يجب أن تأخذي بعض الوقت لإزالة المكياج عدم إزالة مكياجك والذهاب إلى الفراش يمكن أن يضغط مسام بشرتك ويؤدي إلى ظهور حب الشباب.

3. الإفراط في التقشير

التقشير المفرط للبشرة يمكن أن يؤدي إلى تمزقات دقيقة في بشرتك هذا يمكن أن يؤدي إلى تصبغ على مدى فترة من الزمن.

4. كثرة تناول السكر

هل تحب تناول السكر في شاي الصباح وشاي المساء أو السكر في الوجبات الخفيفة أو في الحلويات أو المشروبات؟ هذا هو استهلاك الكثير من السكر في يوم واحد وعليك التحكم فيه. تتسبب جزيئات السكر في تكسير الكولاجين، وتؤدي هذه العملية إلى تدهور أسرع للكولاجين.

5. قلة شرب الماء

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى العديد من المشاكل الصحية وسيظهر وجهك أيضًا جافا وشاحبا.
 

عادات يومية تجعلك تبدو أكبر من عمرك

اضرار تناول السكر

شيخوخة البشرة

التجاعيد



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