5 عادات يومية تجعلك تبدو أكبر من عمرك.. منها كثرة تناول السكر

هناك عادات يومية يمكن أن تجعلك تبدو أكبر من عمرك وتؤثر على بشرتك، بدءًا من التدخين وقلة شرب الماء، في هذا التقرير نتعرف على العادات اليومية التي يجب تجنبها لأنها تجعلك تبدو أكبر في العمر، بحسب موقع "Health".
5 عادات يومية تجعلك تبدو أكبر من عمرك.. منها كثرة تناول السكرالأحد، 22 يناير 2023 10:00 ص
الحلويات
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