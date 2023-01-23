مصرع شخص وإصابة آخر نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس، بالقرب من قرية أبو سلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس، بينما تم نقل جثة المتوفى إلى ذات المستشفى.

تلقى مدير أمن الاسماعيلية ، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية السويس دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع شخص وإصابة شخص آخر باصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لاسعافه ورعايته طبيا بينما تم نقل جثة المتوفى الى ثلاجة ذات المستشفى.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصاب والتصريح بدفن جثة المتوفى.