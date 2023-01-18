تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة الإسماعيلية من جهودهم لكشف لغز العثور على جثة صياد غريق بكورنيش الإسماعيلية.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين مفاده العثور علي جثة صياد أربعيني يدعي " محمود ج.ع" بكورنيش الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، كما تم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى، وانتشال ال جثة، وتم التحفظ على ال جثة بمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.