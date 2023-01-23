اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بزفتى ورصف الطرق والتطوير بطنطا

الإثنين، 23 يناير 2023 02:53 م
محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بزفتى ورصف الطرق والتطوير بطنطا محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة
فريق المحافظات

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أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، الدور العظيم الذى تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة فى مختلف القطاعات، فضلا عن دورها فى توفير المزيد من فرص العمل لأهالينا فى تلك القرى من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التى تتم إقامتها فى إطار المبادرة.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها صباح اليوم لمتابعة مشروعات حياة كريمة بقرى زفتى، سند بسط ودمنهور الوحش.

وتفقد محافظ الغربية خلال الجولة مركز شباب نهطاى المتكامل، مدرسة نهطاى للتعليم الأساسي، كما تفقد مشروعات المبادرة بقرية سندبسط، حيث تفقد الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الحكومية، نقطة شرطة سندبسط وحدات معالجة الحديد والمنجنيز، فضلاً عن تفقد محطة رفع الصرف الصحى بقرية دمنهور الوحش.

كما قام المحافظ بتفقد مشروعات التطوير بمركز طنطا، حيث تفقد طريق سوق المواشى والذى يتم رصفه بطول 3 كم ويعتبر محورًا مروريا هاما يساهم فى تخفيف الحركة على الطريق الزراعى للقادمين من القاهرة.

واختتمت الجولة بمتابعة أعمال الرصف بكورنيش طنطا فى مرحلته الخامسة والممتدة من نهاية سكة المحلة وحتى كوبرى فاروق.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، الدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا.

 

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة (2)
محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة

 

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة (3)
 مشروعات حياة كريمة 

 

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة (1)
محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة 

 

رصف الطرق
رصف الطرق

 

اعمال الرصف
اعمال الرصف

 


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