حياة كريمة في المنوفية.. انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية "نصر أبو مصطفى"

المنوفية - محمد فتحى

نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات اليوم الإثنين، قافلة طبية مجانية لقرية "نصر أبو مصطفى" مركز السادات بمحافظة المنوفية، وذلك استكمالاً للمشروع القومي الذي تتبناه الدولة "حياة كريمة"، وجامعة مدينة السادات حرصاً منها لتعظيم دورها المجتمعي لتطوير الريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين، في قري محافظة المنوفية والبحيرة .

تأتي القافلة الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مطلع عام 2021 والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً بعد ذلك ، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من القوافل البشرية والبيطرية والزراعية.

تأتي القافلة برعاية الدكتورة شادن معاوية رئيس الجامعة، الدكتور خالد جعفر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف المهندس حمدي الشامي مدير عام الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

ضمت القافلة العديد من العيادات من (باطنه ، أطفال ، عظام ، جلدية وكذلك التحاليل الطبية)، وأكدت الدكتورة شادن معاوية أن الجامعة تواصل عمل القوافل الطبية الشاملة للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة " لتوفير كافة الرعاية وتقديم الخدمات لأهالينا بالقرى المجاورة، كما أن جامعة مدينة السادات لا تدخر جهدا فى توفير كوادر بشرية متخصصة ذات كفاءة تضم خلالها نخبة من الأطباء فى كافة التخصصات للمشاركة فى تلك المبادرة الوطنية، والتى تعد مسؤولية إنسانية واجتماعية تساهم فى تحسين مستوي المعيشة للمواطنين.

ومن جانبه أعرب الدكتور خالد جعفر عن سعادته البالغة بنجاح فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشروعات البيئية والتنموية، وكذلك منظومة العمل المشاركة فى هذه المبادرة.

وأشاد بالأداء الرائع لفريق عمل القافلة، وأثنى على مشاركتهم الفعالة والجهود المبذولة فى سبيل إنجاح القوافل الشاملة لخدمة أهالى القرى الأكثر احتياجا، كما أكد استمرار جامعة مدينة السادات فى تقديم كل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات للاستمرار فى تنظيم قوافل شامله بصفه دوريه للمناطق والفئات الأكثر احتياجا.

وفى سياق متصل أشار الشامى مشرف القافلة أن تنظيم مثل تلك القوافل تهدف إلى استهداف أكبر عدد من المواطنين من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، كما تساهم بدورها فى التخفيف عن كاهل الأهالي، وتوفير الرعاية الطبية والصحية للحد من آلامهم ومعاناتهم، مؤكدا دعم الجامعة الكامل للمنظومة الصحية بكافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التى تقدمها للمواطنين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على المرضي وتقديم العلاج لهم بالمجان، وبلغ إجمالى الحالات المستفيدة من القافلة " 332 " حالة بواقع 100 حالة أطفال، 70حالة باطنة، 66 حالة جلدية، 46 حالة تحاليل و50 حالة عظام