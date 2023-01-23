تحرير وضبط 85 محضرا ومخالفة فى حملات لشرطة المرافق بشوارع الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لرفع الإشغالات، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف أعمال الحملات لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء على ظاهرة التعديات على حرم الطريق والأرصفة والتي تتسبب في أزمات مرورية.

واستهدفت تلك الحملات شوارع المنشية والمحطة ويوسف حسن وأبو الجود والصنايع ومصطفى كامل، بقيادة العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 17 محضر إشغال، و6 محاضر باعة جائلين، و8 محاضر نظافة عامة، و23 محضر مضبوطات متنوعة، و31 محضر إزالات إدارية وضبط 4 ميكروفون تسبب إزعاج، وتم اتخاذ اللازم قانونياً تجاه المخالفين.

وكان محمود فاروق مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بمحافظة الأقصر ، أعلن أن الادارة تلقت خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022 العام الماضي، عدد 28474 شكوى وتم التعامل معها لخدمة المواطنين وتلبية إحتياجاتهم، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بالمواطنين والعمل على تلبية طلباتهم.

وأضاف مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن شكاوى مجلس الوزراء بلغت 13877 شكوى، وشكاوي وزارة التنمية المحلية 12383 شكوى، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بلغت 1698 شكوى، وشكاوى اليوم المفتوح تقدر بـ516 شكوى، موضحاً أن الأقصر من المحافظات المتميزة التى حققت إنجاز متميز ومعدل أداء عالى وتحقق سرعة إستجابة فى الرد على الشكاوى وحلها.

ومن جانبها قالت نجوى إبراهيم مسئول منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بمحافظة الأقصر، أن المنظومة خلال عام 2022 تلقت 1698 شكوى، منها 1264 شكوى فردية و434 شكوى جماعية، مضيفةً أنه تم إنجاز جميع الشكاوى الواردة خلال العام المنصرم بنسبة 100%.