الأقصر تعلن تلقى 28474 شكوى والتعامل معها بنسبة 100% لخدمة المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمود فاروق مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بمحافظة الأقصر ، أن الادارة تلقت خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022 العام الماضي، عدد 28474 شكوى وتم التعامل معها لخدمة المواطنين وتلبية إحتياجاتهم، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بالمواطنين والعمل على تلبية طلباتهم.

وأضاف مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن شكاوى مجلس الوزراء بلغت 13877 شكوى، وشكاوي وزارة التنمية المحلية 12383 شكوى، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بلغت 1698 شكوى، وشكاوى اليوم المفتوح تقدر بـ516 شكوى، موضحاً أن الأقصر من المحافظات المتميزة التى حققت إنجاز متميز ومعدل أداء عالى وتحقق سرعة إستجابة فى الرد على الشكاوى وحلها.

ومن جانبها قالت نجوى إبراهيم مسئول منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بمحافظة الأقصر، أن المنظومة خلال عام 2022 تلقت 1698 شكوى، منها 1264 شكوى فردية و434 شكوى جماعية، مضيفةً أنه تم إنجاز جميع الشكاوى الواردة خلال العام المنصرم بنسبة 100%.

وكان قد عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الإجتماعى، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين، وذلك بحضور محمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأكد سكرتير عام محافظة الأقصر، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.