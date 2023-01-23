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الرئيس السيسي يوجه بتقديم أعمال تليفزيونية لشخصيات تاريخية من الشرطة المصرية

الإثنين، 23 يناير 2023 12:58 م
الرئيس السيسي يوجه بتقديم أعمال تليفزيونية لشخصيات تاريخية من الشرطة المصرية الرئيس السيسى
كتب ــ سمير حسنى

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للفنانين المشاركين فى العرض الفنى خلال احتفالية عيد الشرطة الـ71.

قال الرئيس السيسي: "بشكر المجموعة كلها.. وعايز اقولكم إننا محتاجين اللى انتوا عملتوه ده.. لو طلع حتى مسلسلات كل مسلسل 5 حلقات لكل شخصية من الشخصيات اللى انتوا ذكرتوها هتعرفوا الناس أن البلد دى طول عمرها ولادة للأبطال والرجال اللى الظروف قدمتهم، بس الناس ما تعرفتهموش، وأن كانت عرفتهم ساعتها ما تعرفهومش دلوقتي.

وأضاف الرئيس السيسي: أتصور محتاجين نطلع الشخصيات دي بالشكل اللى يليق بيهم، مش لازم بمسلسل طويل ياخد مدة طويلة.. فقرة حتى 5 حلقات".

 


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