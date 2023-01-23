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أخبار × 24 ساعة.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رجب لعام 1444 هجريا

الإثنين، 23 يناير 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رجب لعام 1444 هجريا غرة رجب 2023
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شهر رجب

اول رجب

هلال شهر رجب

مرحب شهر الصوم

دار الافتاء

غدا اول ايام رجب

متي رمضان

اللهم بلغنا رمضان

اليوم السابع بلس



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