أخبار × 24 ساعة.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رجب لعام 1444 هجريا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها
أخبار × 24 ساعة.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رجب لعام 1444 هجرياالإثنين، 23 يناير 2023 12:00 ص
غرة رجب 2023
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
ما حكم الصيام فى شهر رجب؟ .. اعرف الإجابةالأحد، 22 يناير 2023 08:32 م
ما حكم الدعاء فى أول ليلة من شهر رجب؟ .. اعرف الإجابةالأحد، 22 يناير 2023 08:11 م
دار الإفتاء تعلن غدا أول أيام شهر رجب لعام 1444 هجرياالأحد، 22 يناير 2023 06:16 م
هيئة المساحة: غدًا الإثنين بداية شهر رجب فلكيًا لعام 1444 هجرياالأحد، 22 يناير 2023 03:29 م
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1444 هجريا بعد صلاة المغربالأحد، 22 يناير 2023 02:09 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة