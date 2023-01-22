‫رئيس مجلس السيادة السودانى يستقبل وزير الرى

كتبت أسماء نصار

استقبل الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، اليوم، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الرى ، والمهندس ضو البيت عبد الرحمن وزير الرى والموارد المائية السودانى، والسفير هانى صلاح السفير المصرى بالخرطوم .

ونقل سويلم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الفريق البرهان متمنياً له كل الخير والإستقرار للشعب السودانى الشقيق .

وأكد سويلم على عمق وأزلية العلاقة بين البلدين الشقيقين، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع السودان في كافة المجالات وخاصة في مجال الموارد المائية والري بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويعكس وحدة الهدف والمصير .

وأوضح سويلم أن مصر تؤكد دوماً على إلتزامها بإتفاقية عام 1959 كأساس للتعاون الفني بين البلدين من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، مؤكداً على أهمية إستمرار عقد إجتماعاتها بصورة دورية لمناقشة كافه الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والمتعلقة بنهر النيل.

كما أكد على اهتمام مصر بزيادة آفاق التعاون وربط مصالح الدولتين وتسهيل إنتقال الأفراد والبضائع بينهما، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولى إهتماماً كبيراً بتنفيذ مشروعات إستراتيجية بين مصر والسودان مثل الربط الكهربائى وزيادة قدرة خط النقل والربط بالسكة الحديد وتطوير ميناء وادى حلفا ، كما أن مصر تبذل كل الجهود الممكنة لدعم أشقائها من خلال الجسر الجوى والبرى وتقديم المساعدات الطبية والاغاثية وخلافه

فيما أكد الفريق عبد الفتاح البرهان حرص السودان على استمرار التعاون والتنسيق المشترك مع مصر على اعلى المستويات وفى كافة الموضوعات المتعلقة بمجالات المياه والري واستمرار انعقاد الهيئة المشتركة لمياه النيل، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجهها بما يمكنها من الإضطلاع بدورها، لتحقيق مصالح وتطلعات شعبي البلدين .