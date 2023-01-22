ضوابط لجان امتحانات طلاب الثانوية العامة المنازل.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الشروط الواجب توافرها لبعض لجان طلاب المنازل ب امتحانات الثانوية العامة 2023 ، موضحة أنه يسمح لطلاب المنازل أداء الامتحان بلجان تابعة لمحل سكنهم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يسمح لهم بأداء الامتحان بإحدى اللجان بأي من المحافظات المشروطة، إلا بعد استيفاء الشرط، وهو أن يكون الطالب مقيماً إقامة دائمة بمحل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي أو بطاقة ولي أمره، أو يعمل بتلك المحافظة، على ألا تقل مدة الإقامة عن سنة دراسية سابقة على سنة تقدمه.

وأكدت الوزارة حظر قبول أي تحويلات لطلاب الثانوية العامة (مدارس رسمية أو خاصة) إلي الإدارات التابعة للمديريات إلا بعد الرجوع إلي اللجنة المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان الوزارة، وأخذ الموافقات اللازمة بعد مراجعة كافة المستندات للتحويل للبت في قبول التحويل من عدمه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي، اللجان المحظور التحويل لها من طلاب الثانوية العامة وهي بالمحافظات التالية: - مديرية كفر الشيخ : إدارات (بيلا - الحامول- سيدي سالم) و مديرية أسيوط: إدارات (البداري- ديروط - صدفا ومديرية سوهاج : إدارات (دار السلام - أخميم - جهينة). ومديرية قنا : (نجع حمادي ومديرية أسوان : (أدفو ).

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