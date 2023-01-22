اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 يناير 2023 04:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ضوابط لجان امتحانات طلاب الثانوية العامة المنازل.. اعرف التفاصيل

الأحد، 22 يناير 2023 04:09 م
ضوابط لجان امتحانات طلاب الثانوية العامة المنازل.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة التربية والتعليم، الشروط الواجب توافرها لبعض لجان طلاب المنازل بامتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنه يسمح لطلاب المنازل أداء الامتحان بلجان تابعة لمحل سكنهم.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يسمح لهم بأداء الامتحان بإحدى اللجان بأي من المحافظات المشروطة، إلا بعد استيفاء الشرط، وهو أن يكون الطالب مقيماً إقامة دائمة بمحل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي أو بطاقة ولي أمره، أو يعمل بتلك المحافظة، على ألا تقل مدة الإقامة عن سنة دراسية سابقة على سنة تقدمه.
 
وأكدت الوزارة حظر قبول أي تحويلات لطلاب الثانوية العامة (مدارس رسمية أو خاصة) إلي الإدارات التابعة للمديريات إلا بعد الرجوع إلي اللجنة المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان الوزارة، وأخذ الموافقات اللازمة بعد مراجعة كافة المستندات للتحويل للبت في قبول التحويل من عدمه.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي، اللجان المحظور التحويل لها من طلاب الثانوية العامة وهي بالمحافظات التالية: - مديرية كفر الشيخ : إدارات (بيلا - الحامول- سيدي سالم) و مديرية أسيوط: إدارات (البداري- ديروط - صدفا ومديرية سوهاج : إدارات (دار السلام - أخميم - جهينة). ومديرية قنا : (نجع حمادي ومديرية أسوان : (أدفو ).
 
 
 
.

التربية والتعليم

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

موعد امتحانات الثانوية العامة

موعد امتحانات نهاية العام

اخبار التعليم

اخبار مصر

الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة

سؤال التعبير بامتحانات الثانوية العامة 2023

كتيب المفاهيم للثانوية العامة

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

مواصفات امتحانات الثانوية العامة

موعد امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2023

امتحانات الثانوية العامة للدور الأول 2023



الموضوعات المتعلقة

التعليم: منظومة إلكترونية لإدارة أعمال لجان النظام والمراقبة للثانوية العامة

الأحد، 22 يناير 2023 03:27 م

التعليم تحدد فئات الطلاب المسموح لهم دخول امتحانات الثانوية العامة 2023.. 10 يونيو انطلاق اختبارات الدور الأول و19 أغسطس للدور الثانى..4 سنوات متاحة للتقدم للامتحانات.. و12 فبراير تسليم الاستمارات للمدارس

الأحد، 22 يناير 2023 12:00 م

المدارس توجه طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات

الأحد، 22 يناير 2023 10:24 ص

أخبار 24 ساعة.. 10يونيو امتحان الدور الأول للثانوية العامة و19 أغسطس دور ثان

الأحد، 22 يناير 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة