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محافظة الجيزة تعلن فرص عمل جديدة للشباب.. اعرف الشروط وخطوات التقديم

الأحد، 22 يناير 2023 07:39 م
محافظة الجيزة تعلن فرص عمل جديدة للشباب.. اعرف الشروط وخطوات التقديم محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، توافر فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة.

وحددت محافظة الجيزة مزايا وشروط التقديم، على النحو الآتي:

-المؤهل من إعدادية.

-السن من 21 حتى 45 سنة.

-8 ساعات عمل.

-المرتب 3000 جنيه.

-مواصلات من ميدان الجيزة.

وحددت محافظة الجيزة، مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

وأشارت المحافظة، إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة أعلنت تلقيها طلبات من 82 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة لشغل 3149 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري يناير وفبراير 2023 الجاري.

وأوضحت أن الوظائف في التخصصات الآتية: مهندسين ميكانيكا وإنتاج وبرمجة وتحسين منتجات، ومحاسبين، ومدرسين حاسب آلي وموسيقى، ورسام فنى، واخصائى موارد بشرية، وعمال إنتاج، وأفراد أمن، ومشرفي مواقع، ومندوبين مبيعات، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

 

 

 


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