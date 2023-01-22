التعليم: لم يحدث أى تسريب لأى امتحان بالفصل الدراسى الأول قبل دخول اللجان

كتب أحمد عرفة

قال شادى زلطه ، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ، إنه جارى الآن تصحيح عينة عشوائية من امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، لبيان ما إذا كانت هناك أجزاء صعبة في امتحان اللغة العربية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أنه لا يوجد أي تسريب في امتحان اللغة العربية، موضحا أن امتحان اللغة العربية يقيس مدى فهم الطالب للمنهج .

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: نتعرض منذ بداية الامتحانات لمزاعم وشائعات حول تسريب الامتحانات ولكن لم يحدث أي تسريب لأى امتحان للفصل الدراسى الأول قبل دخول اللجان ولكن نتابع أي حدوث لغش إلكترونى في الامتحان .

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: رصدنا العديد من وقائع الغش الإلكترونى في امتحانات منتصف العام الدراسى، موضحا أن هناك إجراءات صارمة من وزارة التربية والتعليم لمواجهة حالات الغش الإلكترونى .