مايا مرسي تستقبل وزير سنغافورة للتنمية الاجتماعية وتستعرض "تمكين المرأة"

كتب محمود راغب

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة ، ماساجوس ذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية والأسرية، الوزير الثانى للصحة والوزير المسؤول عن شؤون المسلمين بجمهورية سنغافورة، والوفد المرافق له ، وذلك في إطار الزيارة التى قام بها لمصر ، وشارك في اللقاء دومينيك جوه - سفير جمهورية سنغافورة لدى مصر، و قدير ميدين محمد - الرئيس التنفيذي، لمجلس سنغافورة الإسلامي، وقد هدفت الزيارة التعرف على دور المجلس القومي للمرأة في مجال تمكين المرأة وبحث سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين .

و استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالترحيب بالوفد ،مشيرة إلى أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية ب تمكين المرأة في مصر، وله فروع في جميع محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن المجلس نجح في الوصول إلى الملايين من السيدات من خلال حملاته التى يطلقها على أرض الواقع ومنها حملة طرق الأبواب التي ينفذها في مختلف محافظات الجمهورية لتوعية السيدات بالقضايا المختلفة.

وأكدت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية تعيش حالياً عصرا ذهبيا حصلت فيه على العديد من الحقوق غير المسبوقة بدعم من القيادة السياسية ، واستعرضت جهود مصر في مجال تمكين المرأة والتى كان من بينها إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 عاماً للمرأة المصرية ، وتم خلال هذا العام أيضًا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في اطار أهداف التنمية المستدامة ، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ، ويتعاون المجلس في تنفيذ الاستراتيجية مع مختلف الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة .

واستعرضت محاور الإستراتيجية وما تحقق من تقدم محرز بتلك المحاور ، كما شهدت السنوات الثمانى الماضيه كسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة إلى العديد من المناصب القيادية مثل منصب محافظ ومنصب قاضية في مجلس الدولة والنيابة العامة وهو أمر حاربت من أجله المرأة المصرية لمدة 72 عاماً .

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى جهود الدولة في نشر مفهوم الشمول المالي بين السيدات ، لافته إلى أن مصر أطلقت برنامجين رئاسيين من برامج التنمية الضخمة في تاريخها هما برنامج "حياة كريمة" وهو أكبر برنامج تنموي في مصر والعالم (من حيث التمويل والأهداف)، حيث تعتبر المرأة واحتياجاتها من الركائز الأساسية.. ويستهدف 58 مليون مواطن.. و50٪ منهم نساء، بالاضافة الى" المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" ويستهدف تحسين الخصائص الديموغرافية وجودة حياة الأسر في أكثر من 20 محافظة، وبالتالي مجتمعات أكثر مرونة على المستوى المحلي في مصر ، مشيرة ايضاً إلى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية والتى وصلت إلى أكثر من 23 مليون امرأة.

و من جانبه رحب ماساجوس ذو الكفل بالتعاون بين الجانبين في تبادل الخبرات والتجارب في مجال تمكين المرأة ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص عام 2021 للاحتفال بالمرأة في سنغافورة وبالحقوق التى حصلت عليها ، وتم العام الماضي الاحتفال بالأسرة وتسليط الضوء على إحتياجات المرأة لكونها اساس الأسرة في سنغافورة، و كان ضرورى وضع احتياجاتها في المقدمة ، كما تم إطلاق برنامج " سنغافورة صنعت من أجل الأسرة " مستعرضاً الجهود التى قامت بها جمهورية سنغافورة للنهوض بالأسرة ودعم ترابطها ووحدتها ، وأكد أن النساء في سنغافورة يشاركن بدور فاعل في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.