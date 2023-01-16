مايا مرسى: تمكين المرأة حجر الزاوية لانتقال بيئي أخضر عادل

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم فى اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بمصر تحت عنوان " المرأة ومؤتمر المناخ COP27 : المبادرات والفرص والتحديات "، وذلك بمشاركة أعضاء الغرفة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن مؤتمر المناخ cop27 حدث عالمى غاية فى الأهمية قادته مصر بنجاح العام الماضي، وخرج بشكل مشرف أبهر العالم، وتم خلال عرض رؤية مصر أمام العالم، مشيرة إلى أن آثار تغير المناخ تعتبر إنذار خطر لأجيالنا والأجيال القادمة، وأشارت إلى أن تهديداته ليست محايدة بين الجنسين ،بل أن تغير المناخ يؤثر على النساء بشكل أكثر سلبية مقارنة بالرجال فى خمسة مجالات هى( الإنتاج الزراعي، والأمن الغذائى والتغذوي، والصحة، والماء والطاقة، والكوارث المرتبطة بالمناخ، والهجرة، والنزاعات)، لذا لكون النساء يتأثرن بشكل أكثر، فينبغى عليهن أن يتولين القيادة ،موضحة أن النساء لسن مجرد ضحايا عاجزات أمام تغير المناخ ،بل هن عناصر قوية للتغيير وقيادتهن أمر بالغ الأهمية، وتابعت بأنه أن لم يتم معالجة تأثير التغير المناخى على المرأة فسوف تعود المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى العالم فى عام ٢٠٣٠ إلى ما كانت عليه فى ٢٠١٠ وهو خطر حقيقى.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أنه فى ظل وجود إرادة سياسية قوية فإن "تمكين المرأة" يعد هو حجر الزاوية لانتقال بيئى أخضر عادل فى الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وتغير المناخ فى مصر والتى ترتكز جميعها على حوكمة العمل المناخى الشامل وصنع السياسات والمشاركة المجتمعية.

وأكدت أن مصر أطلقت برنامجين رئاسيين من برامج التنمية الضخمة فى تاريخها هما برنامج "حياة كريمة" وهو أكبر برنامج تنموى فى مصر والعالم (من حيث التمويل والأهداف)، حيث تعتبر المرأة واحتياجاتها من الركائز الأساسية.. كما يراعى الأبعاد البيئية ومعايير الاستدامة.. ويستهدف 58 مليون مواطن.. و50٪ منهم نساء، بالاضافة الى" المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية" ويستهدف تحسين الخصائص الديموغرافية وجودة حياة الأسر فى أكثر من 20 محافظة، وبالتالى مجتمعات أكثر مرونة على المستوى المحلى فى مصر.

وأوضحت مرسى أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية قد وصلت إلى أكثر من 23 مليون امرأة، كما أطلقت مصر "المبادرة الوطنية لمشروعات خضراء ذكية" فى جميع محافظات مصر، مع وجود محور مخصص للمرأة، حيث يعد حافزا لجميع المشروعات التى تقدم حلولاً محلية مبتكرة لتغير المناخ.

كما تم تقديم أكثر من 1000 مشروع لفئة المرأة ضمن المبادرة، مشيرة إلى أن المبادرة مستمرة خلال السنوات القادمة، وفى إطار الإستثمار فى الفتيات كقادة للمستقبل. تم إطلاق البرنامج الوطنى برنامج "نورة" الذى يستهدف تمكين الفتيات.

وأشارت إلى "طرح جمهورية مصر العربية الدولى حول المرأة، البيئة، وتغير المناخ" الذى قدمته مصر فى مارس 2022 أمام لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وهى الرؤية التى ترتكز على ٧ ركائز أساسية هى( العمل على أساليب تراعى احتياجات المرأة خلال عملية التكيف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، تعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، الاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئى العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق فى إطار أهداف التنمية المستدامة، معالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئى على المرأة، تعزيز التوعية والتغيير السلوكى بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ تعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ، تطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي).

كما أشارت إلى المبادرة الرئاسية "المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ"AWCAP، والتى تنفذ بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN-Women كشريك عالمى ال جانب منظومة الامم المتحدة ككل، وقد أعربت أكثر من 9 دول أعضاء عن اهتمامها بالانضمام لهذه المبادرة، كما تنضم بعض منظمات المجتمع المدنى الأفريقية مثل منظمة كرامة و FEMNET، وكذلك القطاع الخاص مثل (راوية منصور) التى تقود مبادرة رواد الأعمال للقرى البيئية صفر النفايات ومايكروسوفت مصر.