مايا مرسى مشيدة بأول سيدة مصرية تتولى رئاسة جامعة كولومبيا: نموذج متميز .."تحديث"

وكان المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه تقدموا بخالص التهاني إلى الدكتورة نعمت شفيق لتوليها منصب رئيسة جامعة كولومبيا لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب رفيع المستوى فى تاريخ الجامعه العريقة .

والدكتورة نعمت شفيق أو كما يطلق عليها "مينوش" شغلت مناصب في صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا. وفي سن 36 أصبحت شفيق أصغر نائب لرئيس البنك الدولي. كما انها تشغل حالياً منصب رئيس كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية،

وبرزت "مينوش" كبطل للتنوع والشمول في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالإضافة إلى أنها أدارت مشاريع كبيرة للتوسع والبنية التحتية مع التركيز أيضاً على تحسين تجربة الطلاب.