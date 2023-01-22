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بدون سائق ويستوعب 43 ألف راكب فى الساعة.. مونوريل العاصمة الإدارية "إنفوجراف"

الأحد، 22 يناير 2023 01:00 ص
بدون سائق ويستوعب 43 ألف راكب فى الساعة.. مونوريل العاصمة الإدارية "إنفوجراف" إنفوجراف
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ مصر خطين لقطار كهربائى والمعروف باسم المونوريل ويتم تنفيذه بالقاهرة الكبرى، منهما خط مونوريل شرق النيل وهو مونوريل العاصمة الإدارية والآخر خط مونوريل غرب النيل وهو مونوريل السادس من أكتوبر.

وفى النقاط التالية أهم ما يميز قطار المونوريل.

ـ يعمل أتوماتيكياً - بدون سائق .

ـ تصنيع الهيكل الخارجى من الألمونيوم حتى يقل وزن القطار وتزيد سرعته.

ـ لأول مرة تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب وتقليل الطاقة.

ـ نظام تكييف عالى السعة وممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة.

ـ يضم كاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمته للمراقبة المركزية للسكة.

ـ شاشات LCD لاستخدامها لتزويد الركاب بالمعلومات ويمكن استخدامها في الأنشطة التجارية.

ـ يوجد أعلي الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار.

ـ يضم أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم فى عملية التنقل.

ـ العربات مزودة بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع.

ـ يتم تصنيع قطارات المونوريل لمصر من شركة ألستوم.

ـ أقل زمن تقاطر لنظام التشغيل يصل الى 90 ثانية .

ـ الطاقة الاستيعابية تصل لـ 43 ألف راكب ساعة فى الاتجاه.

ـ العربة الواحدة تحمل 125 راكبا.

ـ زيادة عربات القطار بشكل تدريجي مع زيادة الكثافة.

خرائط أعلى الأبواب
خرائط أعلى الأبواب

 

كل ما يميز المونوريل
كل ما يميز المونوريل

 

مميزات المونوريل
مميزات المونوريل

 


المونوريل

قطارات المونوريل

مونوريل العاصمة

النقل

مواصفات المونوريل



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