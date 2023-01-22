أخبار مصر.. 2022 الأكثر انتشارا للشائعات بنسبة 20.5% مقارنة بالأعوام السابقة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان أبرزها نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2022.
الرئيس السيسي يبحث مع وزير خارجية إيطاليا عددا من الملفات المهمة بين البلدين
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، وزير الخارجية الايطالى “انطونيو تايانى"، وصرح السفير بسام راضى، السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تعتز بعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع ايطاليا على مستوى الحكومى والشعبي، مؤكداً أن مصر تتطلع لتطوير العلاقات مع إيطاليا والعمل معها فى إطار الشراكة الراسخة التى تجمع البلدين من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما، ونقلها إلى آفاق ارحب من التعاون المثمر فى جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة، ومكانتهما المحورية في المتوسط، ولما فيه خير للشعبين الصديقين.
الحكومة: "مسارات بديلة لقناة السويس" أكثر شائعة استهدفت الإنجازات فى 2022
تخوض الدولة المصرية معركة الوعي، وهي المعركة التي يأتي على رأسها جهود "مواجهة الشائعات" التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار، وذلك في إطار المحاولات التي لا تتوقف منذ تسع سنوات لتزييف الحقائق وخلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية، وفي إطار جهود معركة مواجهة الشائعات التي تخوضها الدولة يأتي دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ عام 2014 في التصدي لهذه المساعي الهدامة وفق منهجية علمية تدرك أهمية سلاح الوعي في بناء وتحصين الأوطان، والتركيز على إتاحة المعلومات بكل حيادية ومصداقية وشفافية من مصادرها باعتبارها حق أصيل من حقوق المواطن المصري، وذلك في سبيل تقويض الشائعات المغرضة قبل انتشارها، والمساهمة في تشكيل وعي مجتمعي وتعزيز قدرة الرأي العام على التحقق من المعلومات المغلوطة وعدم الانسياق وراء مروجيها ومخططاتهم، هذا فضلاً عن القيام بعملية تحليل وقياس لهذه الشائعات من أجل وضع التصورات اللازمة لتطوير آليات العمل وطرق المواجهة.
"التضامن": صرف تعويضات توقف الصيد لـ3 آلاف و620 صيادا بأسوان والفيوم الثلاثاء
أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن بدء صرف تعويضات للصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة العاملة فى بحيرتى السد العالى وقارون عن فترات توقف الصيد لحماية الزريعة ولتنمية الثروة السمكية والتى تحدد بموجب قرارات يصدرها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.
الحكومة: 2022 الأكثر انتشارًا للشائعات بنسبة 20.5%مقارنة بالأعوام السابقة
لا تزال الدولة المصرية تخوض معركة الوعي، وهي المعركة التي يأتي على رأسها جهود "مواجهة الشائعات" التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار، وذلك في إطار المحاولات التي لا تتوقف منذ تسع سنوات لتزييف الحقائق وخلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية.
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع
استهلت البورصة المصرية
، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.
صادرات الصناعات الهندسية تسجل 3.8 مليار دولار خلال 2022 لأول مرة فى التاريخ
قال المجلس التصديري للصناعات الهندسية
، إن صادرات القطاع سجلت معدلات تاريخية غير مسبوقة عام 2022 محققة ارتفاع نسبته 10% لتبلغ إجمالي الصادرات الهندسية 3.836 مليار دولار فى 2022 مقابل 3.497 مليار دولار عام 2021.
شعبة المخابز: لم يتم تحديد سعر الخبز لغير حاملى البطاقات التموينية حتى الآن
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الخبز البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية، حيث من المقرر أن يتم ذلك قريبا، وذلك فى إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين، وسيتم صرف الخبز من المخابز البلدية المنتشرة على مستوى محافظات وهى نفس المخابز التى تنتج الخبز المدعم فئة الرغيف 5 قروش لأصحاب البطاقات التموينية.
التعليم: الحضور بنسبة 85% شرط لدخول امتحانات الثانوية للطلاب المنتظمين
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوى
العام للعام الدراسي الجارى، يشترط حضورهم بنسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية لدخول امتحانات الثانوية العامة 2023 كطلاب منتظمين.
الإسكان: تنفيذ مشروعات بمدينة أكتوبر خلال 2022 بتكلفة تخطت 7 مليارات جنيه
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية، استكمال الأعمال بمشروعات البنية التحتية الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة، والتي تقدر بتكلُفة إجمالية تتجاوز الـ7 مليارات جنيه بمختلف مناطق المدينة، مشدداً على ضرورة تنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة وفي أسرع وقت، وذلك في ضوء العمل على إنجاز خطة الدولة للمشروعات القومية.
التعليم تتيح لطلاب الثانوية التحويل من علمى علوم لرياضة والعكس حتى 23 فبراير
قررت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني إتاحة تحويل طلاب الثانوية العامة 2023
من علمي علوم إلى علمي رياضة والعكس حتى موعد أقصاه 23 فبراير 2023، وبالنسبة للتحويل من أدبي لعلمي والعكس، فلا يسمح لطالب الثانوية العامة 2023 بذلك طالما أدى الامتحان في الصف الثاني الثانوي في شعبته، كما لا يسمح لطالب الثانوية العامة 2023 بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية التي أدى الامتحان فيها في الصفين الأول والثاني الثانوى.
شبورة على الطرق وثلوج بمرتفعات سانت كاترين.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد
الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس بارد فى الصباح الباكر معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.
المدارس توجه طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات
وجهت المدارس طلاب الثانوية العامة
بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات الإلكترونية وتسليمها للمدارس مع الأوراق المطلوبة، مؤكدة أنه فى حالة وجود أى بيانات يرغب الطالب فى تدقيقها عليه التوجه إلى شئون الطلاب بالمدرسة لتصحيح هذه البيانات، كما طالبتهم بضرورة مراعاة الدقة أثناء كتابة الاستمارة الإلكترونية قبل طباعتها.
مقتل 10 أشخاص وإصابة 9 آخرون إثر إطلاق نار فى مونتيرى بارك بلوس أنجلوس
لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرون، في حادث إطلاق نار في مدينة مونتيري بارك، بالقرب من لوس أنجلوس.
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