اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 يناير 2023 08:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التعليم" توضح حالات إلغاء امتحانات الطلاب بسبب تصوير الأسئلة.. التفاصيل

الأحد، 22 يناير 2023 07:00 ص
"التعليم" توضح حالات إلغاء امتحانات الطلاب بسبب تصوير الأسئلة.. التفاصيل امتحانات
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
منذ انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، تداولت جروبات الغش أسئلة الامتحانات خاصة لطلاب الثانوى العام والشهادة الإعدادية، حيث طالب أولياء الأمور بمعاقبة من تسبب فى نشر الأسئلة.
 
ونرصد فى التقرير التالى حالات إلغاء امتحانات الطلاب بسبب الغش وتصوير الأسئلة.
 
- يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد ويعتبر راسبًا فى العام الدراسى، منها إذا صور أو طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها سواء وقع فعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان أو اشترك فى ارتكاب أيا من هذه الأفعال.
 
- يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد فى حالة الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان.
 
- امتحان الطالب يعتبر ملغيا إذا أتى أى فعل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.
 
- إذا تعدى بالقول أو الفعل على أحد القائمين على نظام الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.
 
- يحرم الطالب من الامتحان فى جميع المواد إذا استخدم المحمول بكافة أنواعه أو أى وسيلة تكنولوجية أخرى تؤدى إلى ارتكاب أى فعل من الأفعال التى نص عليها القرار، إضافة إلى مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه وإذا أخفى أوراق الإجابة الخاصة به أو هرب بها.
 
- يلغى امتحان الطالب حالة حيازة الطالب الهاتف المحمول أو أى من الأجهزة التكنولوجية أو أى وسيلة أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان.
 
- يلغى امتحان الطالب إءا تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور.
 
- يلغى امتحان الطالب فى المادة، حال تمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها.

التربية والتعليم

امتحان الشهادة الإعدادية بالقاهرة

امتحان الدراسات الاجتماعية بالقاهرة

امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الاعدادية

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بمنطقة الأقصر الأزهرية وبدء أعمال التصحيح

السبت، 21 يناير 2023 02:40 م

إحالة معلمة ببنى سويف للتحقيق لتصويرها امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

السبت، 21 يناير 2023 02:05 م

طلبة المحافظات يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية.. فرحة على وجوه طلاب القليوبية لسهولة امتحان اللغة العربية.. ووكيل تعليم الأقصر يتفقد اللجان بإدارة البياضية.. ووكيل الغربية يتابع لجان إدارتي شرق وغرب طنطا

السبت، 21 يناير 2023 02:00 م

وكيل تعليم بنى سويف يقرر إلغاء ندب "ملاحظ" إعدادية لعدم انضباط اللجنة

السبت، 21 يناير 2023 01:51 م

الاثنين بدء التصحيح.. ختام امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بالشرقية

السبت، 21 يناير 2023 01:43 م

محافظ الدقهلية يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية فى يومها الأول

السبت، 21 يناير 2023 01:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة